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Dünya 10 günde 8 okula saldırı!
Dünya

10 günde 8 okula saldırı!

Yeniakit Publisher
2024-07-17 14:00:00 -
10 günde 8 okula saldırı!

Siyonist işgal ordusu son 10 günde Gazze'de 8 okula saldırı düzenledi.

Siyonist işgal ordusu son 10 günde Gazze'de 8 okula saldırı düzenledi.

Lazzarini sosyal medya hesabından Gazze'deki duruma ilişkin paylaşımda bulundu.

Gazze'de son 10 günde 8 okulun hedef alındığına işaret eden Lazzari'ni bunlardan 6'sının UNRWA'ya ait olduğunu ifade etti.

Lazzarini, Gazze'deki savaşın çocukların eğitimini ve çocukluklarını çaldığını kaydetti.

"Gazze'de savaşın tüm kuralları çiğnendi"

Okulların hedef olmaması gerektiğine vurgu yapan Lazzarini, "Uluslararası insani hukukun bariz ve sürekli göz ardı edilmesi hız kesmeden devam ediyor. Gazze'de savaşın tüm kuralları çiğnendi. Ortak insanlığımızı kaybetmek yeni norm haline gelmemeli." ifadelerini kullandı.
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İşgal ordusu, dün ve önceki gün Gazze'nin orta kesiminde yer alan Nusayrat'ta iki ayrı UNRWA okuluna saldırı düzenlemiş bu saldırılarda 30'dan fazla Filistinli şehit olmuştu.

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