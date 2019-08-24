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10 gün önce tahliye olan karısını vuran zanlı botanik parkta yakalandı

Bursa'da uyuşturucu ticareti nedeniyle girdiği cezaevinden 10 gün önce çıkan karısını silahla vurup yaralayan zanlı, alınan ihbar doğrultusunda polis ekipleri tarafından botanik parkta saklanırken yakalandı.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 08:28
10 gün önce tahliye olan karısını vuran zanlı botanik parkta yakalandı

Bursa'da 10 gün önce cezaevinden çıkan eşini tartışma sonucu yaralayıp kaçan şüpheli botanik parkta saklanırken yakalandı.

Uyuşturucu ticaretinden girmiş

Olay, merkez Yıldırım Mahallesi Hacıseyfettin Mahallesi Toprak Sokak’ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, uyuşturucu ticaretinden cezaevinde yatan E.T. adlı kadın, 10 gün önce tahliye oldu. E.T. akşam saatlerinde yaşadıkları evde henüz öğrenilemeyen bir sebeple eşi Serdar T. ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Serdar T. belindeki silahla karısını ayaklarından yaraladı. 5 el silah sıkan Serdar T. karısını ayaklarından vurduktan sonra olay yerinden kaçtı. Şüpheliyi yakalamak için çalışma baştan ekipler akşam saatlerinden aldıkları ihbar sonucunda Serdar T.'ni botanik parkta saklandığını tespit etti. Bunun üzerine botanik parkı didik didik arayan cinayet büro amirliği ekipleri şüpheli Serdar T.'yi botanik parkta saklanırken yakalayarak gözaltına aldı.

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 08:28
  1. Bursa
  2. botanik park
  3. uyuşturucu ticareti
  4. ihbar
  5. cinayet büro amirliği

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