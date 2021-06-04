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Gündem 10 firari FETÖ'cü enselendi
Gündem

10 firari FETÖ'cü enselendi

Denizli'de FETÖ iltisakı nedeniyle haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 kişi yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-04 12:43:00 -
10 firari FETÖ'cü enselendi

Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak ve isteyerek yardım etmek suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 firari hükümlü, yakalanarak cezaevine gönderildi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlülerin bulunduğu adresler, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince belirlendi.

Operasyonda eski zabıt katibi M.S.B. ile ihraç öğretmenler B.Y, C.K, H.A, M.Ö, S.T, İ.K, M.A, A.İ.A. ve H.B. yakalandı. Hükümlüler işlemin ardından cezaevine nakledildi.

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