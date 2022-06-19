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Yerel 10 dönümlük buğday tarlası yandı! İlginç iddia
Yerel

10 dönümlük buğday tarlası yandı! İlginç iddia

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlardan dolayı çıktığı iddia edilen ekin yangını, bir yıllık emekleri küle çevirdi.

Yeniakit Publisher
2022-06-19 23:54:00 -
10 dönümlük buğday tarlası yandı! İlginç iddia

Edinilen bilgilere göre, Sincik ilçesine bağlı Dilektepe köyünde Hacı Özbek'e ait 10 dönümlük tarla içerisinde bulunan elektrik direğinden çıktığı iddia edilen kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangını fark eden köylüler alevlere müdahale etti.

Köylülerin çabaları sonucunda alevler başka ekili alana sıçramadan söndürüldü.

Ölen yada yaralananın olmadığı olayda 10 dönümlük buğday tarlası kül oldu.

Bir kıvılcımla bir yıllık emeğinin heba olduğunu belirten tarla sahibi Hacı Özbek, aynı noktada geçen yıl da yangın çıktığını belirterek yetkililerden önlem almalarını ve zararını karşılamalarını istedi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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