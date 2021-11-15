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Aktüel 10 dönüm bahçeden 280 bin lira kazandı
Aktüel

10 dönüm bahçeden 280 bin lira kazandı

Türkiye'nin ilk kivi üretiminin yapıldığı Yalova'da kivi hasadı başladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-15 09:19:00 -
10 dönüm bahçeden 280 bin lira kazandı

Türkiye'nin ilk kivi üretiminin yapıldığı Yalova'da kivi hasadı başladı. Yüksek C vitamini ihtiva eden kivilerin fiyatı dalında 7 lirayı buldu.

Verimli topraklarıyla ön palana çıkan Altınova ilçesinde üreticiler kivi hasadına başladı. Yüksek oranda C vitamini içeren, kivi özellikle bu dönemde yoğun talep görüyor. Bağışıklığını yüksek tutmayan isteyen vatandaşlar kiviye talep gösteriyor. Kivi yoğun talep görünce dalında 7 liradan satılmaya başladı. Dalında ürünlerini satan üreticiler bir dönümden 4 ton kivi hasat edip kilosunu 28 bin liradan satıyor. 10 dönüm bahçesi olan üretici ise sezonda 280 bin lira kazanç elde ediyor.

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Altınova ilçesinde kivi hasadına başlayan Mehmet Arıcı, "Kasım ayının girmesiyle birlikte kivilerimizin hasadına başladık. Altınova Türkiye'de kivinin ilk üretildiği ilçe. Bir dönümden 4 ton ürün elde ediyoruz. Kivilerin kilosunu dalında 7 liradan satıyoruz. Yüksek oranda C vitamini içerdiği için kivi son yıllarda yoğun talep görüyor. Dalından topladığımız kivileri soğuk hava depolarında muhafaza ederek kış boyu satışını yapıyoruz" dedi.

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