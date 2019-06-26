10 dakikada tiramisu yapmaya var mısınız? | Kupta tiramisu tarifi

Bu enfes tarifi bir de bu şekilde deneyin ve kaşık kaşık bu lezzetin hazzını doruklarına kadar yaşayın. Bütün malzemelerin kaşıkta bütünleşmesi ve koca bir dilimle size doğru bakması ne kadar da mutluluk verici değil mi? Sizde tiramisuya benim gibi aşkla bakan, her daim yanında olsun isteyenlerdenseniz, anında hazırlayabileceğiniz bir tarifle, sizi başbaşa bırakıyorum.

Malzemeler

10 - 15 adet kedi dili

2 yemek kaşığı granül kahve

1 yemek kaşığı şeker (isteğe bağlı - olmasa daha iyi olur)

1,5 su bardağı ılık su

Kreması için;

1,5 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı pirinç unu

1 yemek kaşığı nişasta

4 yemek kaşığı toz şeker

3 su bardağı süt

vanilya

toz kremşanti

Öncelikle derin bir tencereye un, nişasta, şeker ve pirinç ununu alın. Üzerine sütünü ilave edin.

Eğer daha sıvı kıvamlı olmasını isterseniz sütünü artırabilirsiniz.

Ara ara karıştırarak muhallebi kıvamına getirdiğiniz kremayı, kaynayınca vanilyasını ekleyerek ocaktan alın.

Soğuması için blenderdan geçirin ve dolaba kaldırın.

Soğuduğunda toz kremşantiyi olduğu gibi kremanın içerisine aktararak çırpın.

Kedi dillerini kahveyle hazırlanmış suya batırarak kuplarınızın tabanına yerleştirin.

İster sıkma torbasıyla, isterseniz de bir kaşık yardımıyla kremayı kedi dillerinin üzerine dökün.

Dilerseniz bu aşamada damak zevkinize gör muz da ilave edebilirsiniz.

Aynı şekilde, kedi dili ve kremayı sırasıyla kup dolana kadar doldurun.

Dolapta bir süre soğutup üzerine kakaosunu serperek servis edebilirsiniz.

Şimdiden afiyet olsun...