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Kadın - Aile 10 dakikada supangleli tavuk göğsü tarifi nasıl yapılır?
Kadın - Aile

10 dakikada supangleli tavuk göğsü tarifi nasıl yapılır?

Özellikle çikolata sevenler için supangleli tavuk göğsü bir numaralı tatlılardan biridir. Tadı damağında kalan tarif...

Yeniakit Publisher
2022-06-28 20:42:00 - 2022-06-28 20:46:14
10 dakikada supangleli tavuk göğsü tarifi nasıl yapılır?

Supangleli tavuk göğsü nasıl yapılır?

Malzemeler

Tavuk göğsü için;

Yarım paket(125 gram) tereyağı ya da margarin
1 su bardağı(200 ml) un
1 su bardağı şeker
1 paket vanilya
Supangle için;

2,5 su bardağı süt
1 yumurta
1 çay bardağından bir miktar az toz şeker
1 yemek kaşığı un
1 yemek kaşığı nişasta
2 yemek kaşığı kakao
İsteğe göre 5 gram kadar çikolata

Püf nokataları

Tavuk göğsünü yaparken yağa erittikten sonra unu eklerken ocağın altını kısın. Tereyağına unu eklerken devamlı karıştırmanız topaklaşmaması için oldukça önemli. Ocağın altının kısık olması da unun bir anda topaklaşmasını önleyecektir. Pişen tavuk göğsünü 5-10 dakika kadar mikserden geçirin. Tavuk göğsü bu işlem sayesinde daha iyi bir kıvam alacaktır. Son olarak tavuk göğsünü borcama dökmeden önce borcamı ıslatın. Bu işlem tavuk göğsünü servis ederken borcama yapışmadan almanızı sağlayacaktır. Supangleyi yaparken tüm malzemeleri ocağın altını açmadan tencerenin içerisine alın ve topaklaşması gidene kadar karıştırın. Bu işlemden sonra ocağın altını orta ateşe getirerek supanglenizi pişirebilirsiniz.

Supangleli tavuk göğsü tarifi nasıl yapılır?

Tavuk göğsü:

Tencerenin içerisine yarım paket margarini alıp eritin.
1 su bardağı unu içine ekleyerek iyice karıştırın.
1 litre sütü üzerine ilave ederek karıştırmaya devam edin.
Son olarak şeker ve vanilyayı ekleyin ve kaynayana kadar karıştırın.
Kaynayan tavuk göğsünü ocaktan alın ve mikser ile 5- 10 dk daha çırpın.
Kıvam alan tavuk göğsünü borcama dökün.
Supangle:

Tencereyi ocağa alın. İçerisine süt, un nişasta, şeker ve kakaouyu ekleyin. Malzemeleri topaklık kalmayacak şekilde kaynayana kadar iyice karıştırın. Kaynayan supanglenin altını kısın ve 2-3 dk daha karıştırın. Kıvam alan supanglenin altını kapayın ve çikolataları ekleyip karıştırın. Ardından tavuk göğsünün üzerine supangleyi ekleyin. Soğumaya bıraktığınız supangleli tavuk göğsü tatlısını istediğiniz gibi servis edebilirsiniz. Afiyet olsun

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