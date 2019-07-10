10 dakikada "şerbetli" hira tatlısı yapmaya ne dersiniz? Çok basit ve bir o kadar da lezzetli bu tarifi denedikten sonra vazgeçemeyeceksiniz.

Soğuk şerbetiyle pratik yapımı ve anında sunumu sizi cezbedecek. Aniden gelen misafirleriniz için özel bir tarif arıyorsanız, doğru yerdesiniz. Malzemeler 1 çay bardağı sıvıyağ

1 çay bardağı yoğurt

1 yumurta

1 su bardağı irmik

1,5-2 su bardağı un

vanilya, kabartma tozu Şerbeti için; 2,5 su bardağı su

2,5 su bardağı şeker Yapılışı Derin bir kaba sıvıyağ, yoğurt, yumurta, vanilya, kabartma tozu, irmik ve unu alarak yoğurun. Hamur hafif yapışkan bir halde olmalı. Hamurdan küçük parçalar alarak bezeleyin ve irmiğe bulayın. 200 derecelik fırında 20 dakika üzeri kızarana kadar pişirin. Bir kenarda şeker ve suyu karıştırarak soğuk bir şerbet hazırlayın. Fırından çıkan sıcak tatlıya soğuk şerbeti dökerek çekmesi için dinlendirin. Afiyet olsun..

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