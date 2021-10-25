10 Büyükelçilik geri adım attı! Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesi nedir?

Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi 41. madde | Osman Kavala'nın serbest bırakılması yönünde skandal bir açıklama yapan ABD Ankara Büyükelçiliği'nden yaşanan tartışmalara ilişkin yeni bir açıklana geldi. Açıklamada "ABD Viyana Sözleşmesinin 41. maddesine riayet etmeyi teyit eder." denildi. Peki Viyana sözleşmesinin 41. maddesi nedir?

Viyana sözleşmesinin 41. maddesi nedir?

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği skandal Osman Kavala açıklamasının ardından geri adım geldi. ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Viyana Sözleşmesi'nin 41'nci maddesine riayet edeceğini duyurdu.

Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesinde ülkelerin içişlerine olan saygıya değiniliyor.

Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesi'nde şunlara vurgu yapılıyor:

1. Kabul eden Devletin kanunlarına ve nizamlarına riayet etmek, ayrıcalıklarına ve bağımsızlıklarına halel gelmeksizin, bu gibi ayrıcalıklardan ve bağışıklıklardan yararlanan her şahsın görevidir. Anılan Devletin iç işlerine karışmamak da bu şahısların keza görevidir.

2. Gönderen Devlet tarafından kabul eden Devlet nezdinde yapılması misyonun uhdesine tevdi olunan olunan resmî işler, kabul eden Devletin Dışişleri Bakanlığı veya mutabık kalınacak başka Bakanlık ile veya aracılığıyla yürütülür.

3. Misyonun binaları, misyonun bu Sözleşmede belirtilen görevleri veya diğer genel uluslararası hukuk kuralları veya gönderen ve kabul eden Devlet arasında yürürlükte olan özel anlaşmalar ile bağdaşmayacak bir tarzda kullanılmaz.