  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel 10 Büyükelçilik geri adım attı! Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesi nedir?
Aktüel

10 Büyükelçilik geri adım attı! Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesi nedir?

Osman Kavala'nın serbest bırakılması yönünde skandal bir açıklama yapan ABD Ankara Büyükelçiliği'nden yaşanan olaylara ilişkin yeni bir açıklana geldi. Açıklamada 'ABD Viyana Sözleşmesinin 41. maddesine riayet etmeyi teyit eder.' denildi. Peki Viyana sözleşmesinin 41. maddesi nedir?

Yeniakit Publisher
2021-10-25 16:50:00 - 2021-10-25 16:53:54
10 Büyükelçilik geri adım attı! Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesi nedir?

Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi 41. madde | Osman Kavala'nın serbest bırakılması yönünde skandal bir açıklama yapan ABD Ankara Büyükelçiliği'nden yaşanan tartışmalara ilişkin yeni bir açıklana geldi. Açıklamada "ABD Viyana Sözleşmesinin 41. maddesine riayet etmeyi teyit eder." denildi. Peki Viyana sözleşmesinin 41. maddesi nedir?

Viyana sözleşmesinin 41. maddesi nedir?

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği skandal Osman Kavala açıklamasının ardından geri adım geldi. ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Viyana Sözleşmesi'nin 41'nci maddesine riayet edeceğini duyurdu.

Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesinde ülkelerin içişlerine olan saygıya değiniliyor.

Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesi'nde şunlara vurgu yapılıyor:

1. Kabul eden Devletin kanunlarına ve nizamlarına riayet etmek, ayrıcalıklarına ve bağımsızlıklarına halel gelmeksizin, bu gibi ayrıcalıklardan ve bağışıklıklardan yararlanan her şahsın görevidir. Anılan Devletin iç işlerine karışmamak da bu şahısların keza görevidir.

2. Gönderen Devlet tarafından kabul eden Devlet nezdinde yapılması misyonun uhdesine tevdi olunan olunan resmî işler, kabul eden Devletin Dışişleri Bakanlığı veya mutabık kalınacak başka Bakanlık ile veya aracılığıyla yürütülür.

3. Misyonun binaları, misyonun bu Sözleşmede belirtilen görevleri veya diğer genel uluslararası hukuk kuralları veya gönderen ve kabul eden Devlet arasında yürürlükte olan özel anlaşmalar ile bağdaşmayacak bir tarzda kullanılmaz.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Küresel piyasalar haftaya karışık seyirle başladı
Ekonomi

Küresel piyasalar haftaya karışık seyirle başladı

Küresel piyasalarda, Kovid-19 vakalarındaki artışa ilişkin tedirginliklerle haftaya karışık bir seyirle başlarken, açıklanmaya devam eden 3...
Abdullah Gül sessizliğini bozdu! Tepki çeken çıkış
Gündem

Abdullah Gül sessizliğini bozdu! Tepki çeken çıkış

Gezi finansörü olarak bilinen Osman Kavala'nın serbest bırakılması yönünde çağrı yapan Finlandiya Büyükelçisi Ari Maki ile bir araya gelen 1..
Sudan nerede? Sudan haritada nerede? Sudan hangi kıtada?
Dünya

Sudan nerede? Sudan haritada nerede? Sudan hangi kıtada?

Sudan nüfusu kaç? Suda’ın dini nedir? Sudan seçimler nasıl yapılır? soruları Sudan'da ordu birlikleri Başbakan Hamduk ve koalisyon hükümeti ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay