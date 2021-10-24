10 büyükelçi hangi ülkelerin? İstenmeyen 10 büyükelçi kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Osman Kavala'nın serbest bırakılması yönünde çağrıda bulunan 10 büyükelçi için şunları söyledi: "Talimatı Dışişleri Bakanımıza verdim, 'Bu 10 büyükelçinin bir an önce istenmeyen adam ilan edilmesini hemen halledeceksiniz' dedim." Peki Türkiye düşmanı Osman Kavala'nın bırakılmasını hadsiz bir şekilde dile getiren 10 büyükelçi hangi ülkelerin? İstenmeyen 10 büyükelçi kimler?

10 büyükelçi hangi ülkelerin?

Türkiye’de seçilmiş iktidarı devirme alçaklığında bulunma teşebbüsündeki her olayın arkasında olduğu ortaya çıkan Osman Kavala’nın serbest bırakılması için hadsiz çağrıyı yapan 10 büyükelçi Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda büyükelçileridir.

10 büyükelçi ne dedi?

10 ülke tarafından yapılan ortak açıklamada şunlar kaydedildi: “Osman Kavala’nın tutuklanmasının üzerinden dört yıl geçti. Davanın, farklı dosyaların birleştirilmesi ve beraat kararından sonra yeni davaların yaratılması yoluyla sürekli geciktirilmesi, Türk yargı sisteminde demokrasiye saygıyı, hukuk devleti ve şeffaflık ilkelerini gölgelemektedir.

Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda Büyükelçilikleri olarak Türkiye’nin uluslararası yükümlülükleriyle ve milli kanunlarıyla uyumlu şekilde, bu davanın adil ve hızlı biçimde sonuçlandırılması gerektiği kanısındayız. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin bu husustaki kararları doğrultusunda Osman Kavala’nın derhal serbest bırakılmasının sağlanması için Türkiye’ye çağrıda bulunuyoruz.”