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10 bin kişiye aşure ikramı

CarrefourSA, bolluk ve bereketin simgesi olan Aşure Ayı boyunca 41 marketinde 10 bin kişiye aşure ikramı gerçekleştirecek.

11 Eylül 2019 Çarşamba 13:39
10 bin kişiye aşure ikramı

CarrefourSA, bolluk ve bereketin simgesi olan Aşure Ayı boyunca 41 marketinde 10 bin kişiye aşure ikramı gerçekleştirecek.


Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, bolluk ve bereketin simgesi, paylaşma ve dayanışmanın vesilesi olan Aşure Ayı’nda aşurelik ürünleri reyonlarında müşterileriyle buluştururken aynı zamanda 41 marketinde de aşure ikramına başladı ve ay boyunca yaklaşık 10 bin kişiye aşure ikram etmeyi hedefliyor.


Aşure ayının başlaması vesilesiyle 11 Eylül Çarşamba günü CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu ve İcra Kurulu Üyeleri,Maltepe Park CarrefourSA Hipermarketi’nde aşure ikramı gerçekleştirdi.,



"Paylaşmanın ve Dayanışmanın Simgesi Aşure ayını Müşterilerimizle Birlikte Kutluyoruz”


Genel Müdür Kutay Kartallıoğlu, Aşure pişirip ikram etmenin geçmişten günümüze kalan ve geleceğe aktarılması gereken çok özel bir gelenek olduğunun altını çizerek, “CarrefourSA olarak Aşure ayına önem veriyor, hemen her marketimizle hazırlanıyoruz. Aşure ayı boyunca 41 marketimizde aşure ikramı gerçekleştiriyoruz. Paylaştıkça artan bir lezzet olan ve içinde 40’tan fazla malzeme barındıran bereketli lezzet aşureyi aşure yapan hem kaliteli hem de uygun fiyatlı ürünlere reyonlarımızda yer veriyor, müşterilerimizi marketlerimize bekliyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 13:39
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