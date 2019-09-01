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10 bin kişi ile doğa yürüyüşü

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Spor A.

01 Eylül 2019 Pazar 16:16
10 bin kişi ile doğa yürüyüşü

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Spor A.Ş., sporu sosyal sorumluluk projeleriyle buluşturduğu etkinliklerine bir yenisini daha ekledi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin tanıtım atağı başlattığı Koramaz Vadisi’nde yapılan doğa yürüyüşü ve kan bağışına Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç ile birlikte katıldı.


Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş.’nin Kayseri’nin farklı güzelliklerinde gerçekleştirdiği doğa yürüyüşleri bu kez Koramaz Vadisi’nde bulunan Ağırnas-Vekse-Bağpınar rotasında yapıldı. 7 kilometrelik parkurda gerçekleştirilen doğa yürüyüşüne Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç 10 bini aşkın doğa ve sporsever ile katıldı.


Yürüyüş öncesi bir açıklama yapan Başkan Memduh Büyükkılıç, “İnşallah hep beraber, gençlerimizle, büyüklerimizle, çocuklarımızla el ele gönül gönüle Koramaz Vadisi’ni gezeceğiz ve halkımızla iç içe olacağız” dedi. Koramaz Vadisi’nin değişik medeniyetlere ev sahipliği yaptığını ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Koramaz Vadisi, bir bakıma Büyük Bürüngüz’den başlayıp Küçük Bürüngüz, Subaşı, Ağırnas, Bağpınar ve Yeşilyurt’a kadar devam eden Gesi, Turan, Vekse mahallelerini içine alan ve Gürpınar ve Kayapınar Mahallelerine kadar uzanan bir bölge. Koramaz Dağı’nın eteğindeki bu bölgede kaya kiliseleri, yer altı şehirleri, güvercinlikler ve sivil mimari örnekleri var. Ayrıca burası doğa harikası bir yer. Biz bu bölgenin gündemde olmasını, yöre insanı tarafından yapılan farklı ürünlerin vatandaşlar tarafından bilinmesi, tanınması ve faydalandırılmasını arzu ediyoruz” diye konuştu.


Konuşmasında yürüyüşün önemini de vurgulayan Başkan Memduh Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü: “Gerek eşim gerekse ben bir doktor olarak sağlıklı olmanın zaten bu yürüyüşlerle olacağını ifade ediyoruz. Her gün 10 bin adım atılması gerekiyor. O açıdan günü erken başlatarak yürüyüş yapıyor, kazanım elde ediyoruz. Bu arada hücrelerimizin yenilenmesinin de kan bağışıyla olacağını görmemiz gerektiğini belirtiyoruz. Bu etkinliğimizle Kızılay’ımıza da destek sağlıyoruz.”


OKUL HARÇLIĞINA BAŞKAN DESTEĞİ


Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yürüyüş öncesi el emeği ile bileklik yapan ve okul harçlığını çıkarmak isteyen bir öğrenci ile karşılaştı. Başkan Büyükkılıç, kız öğrencinin yaptığı tüm bileklikleri alarak destek verdi.


Ağırnas-Vekse-Bağpınar rotasında gerçekleştirilen 7 kilometrelik yürüyüşe 10 bini aşkın kişi katıldı. Muhteşem doğanın içinde yapılan yürüyüş sonrası katılımcılara kahvaltı verildi. Yürüyüşün ardından Kızılay tarafından kurulan alanda kan bağışı gerçekleştirildi.

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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 16:16
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