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10 bin bekçi alınacak

İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü taşra teşkilatları için 10 bin 36 kişilik kadro ihdas edildi. Bunların 10 binin mahalle bekçisi kadrosundan oluşuyor.

13 Kasım 2018 Salı 10:24
10 bin bekçi alınacak

Buna göre, İçişleri Bakanlığında; 1 kaymakam, 1 yazı işleri müdürü, 1 nüfus müdürü, 1 üçüncü derece şef, 2 beşinci derece şef, 1 programcı, 2 bilgisayar işletmeni, 3 beşinci derece veri hazırlama ve kontrol işletmeni, 3 altıncı derece veri hazırlama ve kontrol işletmeni, 4 yedinci derece veri hazırlama ve kontrol işletmeni, 4 sekizinci derece veri hazırlama ve kontrol işletmeni, 6 dokuzuncu derece veri hazırlama ve kontrol işletmeni, 2 şoför, 2 hizmetli, 1 kaloriferci, 2 dağıtıcı olmak üzere toplam 36 yeni kadro ihdas edildi.

10 bin bekçi kadrosu ihdas edildi

Emniyet Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında ise 3 ila 10 derece arasında 10 bin çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu ihdas edildi.

Haber Tarihi: 13 Kasım 2018 Salı 10:24
  1. bekçi alımı

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