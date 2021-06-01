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10 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi
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Gündem 10 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi
Gündem

10 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi

Şanlıurfa'da polisin istihbarat üzerine durdurduğu kamyonette 10 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Yeniakit Publisher
2021-06-01 04:32:00 -
10 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri kente kamyonetle yüklü miktarda gümrük kaçağı sigara getirileceği bilgisine ulaştı. Bilgi üzerine harekete geçen ekipler belirlenen kamyoneti kontrol noktasında durdurdu. Durdurulan kamyonet dedektör köpeği "curis"in tepki vermesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü otoparkına çekildi. Kamyonetin kasasındaki rulo kepenklerin içine gizlenen kaçak sigara paketlerini dedektör köpeği "curis" hassas burnuyla tespit etti.

"Curis"in tepki verdiği kepenkleri inceleyen polisler, kepenklerin içine zulalanmış halde 10 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirdi. Gözaltına alınan kamyonet sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı.

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