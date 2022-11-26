10 ayın makine ihracatı 20 milyar doları aştı

Makine sektörü, geçen ay da ihracat rekoru kırdı. Sektörün 10 ayda yaptığı ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7.7 artarak 20.5 milyar dolara ulaştı. İlk iki sırada yer alan Almanya ve ABD’ye toplam ihracat 4 milyar dolara varırken, bu alanda üçüncülüğe yükselen Rusya’ya makine satışı 1 milyar dolar sınırına dayandı. 10 ayda Rusya’ya ihracat artışı yüzde 43.8 olarak kayda geçti. Serbest bölgeler dahil edilmediğinde makine ihracatı miktarda yüzde 2.2 artışla 3 milyon tonu geçti. Kilogram başına düşen ihracat birim değeri 6.3 dolar oldu.

Payımız yüzde 10'u aştı

Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) Başkanı Kutlu Karavelioğlu, 10 ayda başarılı bir grafik ortaya koyulduğunu vurguladı. Karavelioğlu, makine sektörünün dış satımının Türkiye’nin ihracat bazlı büyüme modeline geçtiği yıllar içindeki en yüksek seviyesinde olduğunu belirtti. Karavelioğlu, “Küresel stagflasyon kaygıları giderek güçlenirken makine imalat sektörümüz Türkiye ekonomisi için sıra dışı bir potansiyel sunuyor” dedi. Karavelioğlu, ihracat gelirinin yüzde 70’ini gelişmiş ülkelerden sağladıklarına işaret etti. Türkiye’nin toplam ihracatında paylarının yüzde 10’u aştığına dikkat çeken Karavelioğlu, rekabetçi olduklarını ve kullanıcılara kalite fiyat ekseninde optimal çözümler sunduklarını vurguladı.

Zemin kazanmaya devam edecek

Karavelioğlu, küresel ticarette zorluklar arttıkça zemin kazanmayı sürdüreceklerinin altını çizdi. Karavelioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Makine ve teçhizat sanayiinde üretim artışımız, üçüncü çeyrekte yılın diğer dönemlerine yakın bir ortalamayla yüzde 14.1 seviyesinde gerçekleşti. Küresel kriz dönemlerini en az 6 aylık bir faz farkıyla izleyen sektörümüzde rakip ülkelerin makine imalatı beklenilenden önce inişe geçti. Bizim siparişlerimizde de bir yavaşlama olmakla birlikte bunun üretime etkisinin sınırlı kaldığını görüyoruz. Ki kasım ayının ilk yarısında yeniden ivmelenen ihracat verilerimiz de bu durumu teyit ediyor.”

Ürünlerimiz daha görünür halde

Türkiye’nin makine üreticilerinin Euro Blech, K-Düsseldorf, Bauma ve EIMA fuarlarında yerlerini aldıklarını anlatan Karavelioğlu, “Çinlilerin karantina sebebiyle uzak kaldığı fuarlarda bizim makinelerimiz çok daha görünür ve ilgi çeker hale geldi. Bazı fuarlarda ise en çok sergi açan birkaç ülkeden biri konumunu elde ettik. Bunu kalıcı hale getirmenin yollarını bulmalıyız” şeklinde konuştu.