1 yıldır ne yalanlama var ne de ihraç! Ekrem İmamoğlu Özgür Nas'a neden sahtekar diyemiyor?

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla yayınlanan Manşetlerin Dili programında CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas'ın sözleri ve gelmeyen yalanlama ele alındı.



CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, yaptığı bir açıklamada "Biz İstanbul'da belediye ve iştiraklerine işçi alımı yaparken, yüzde 35 kendi teşkilatımıza veriyoruz, yüzde 15 İYİ Parti'ye veriyoruz, yüzde 15'de diğer paylaşanlara veriyoruz." demişti. Programda Özgür Nas'ın bu sözlerini hatırlatan Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, hem CHP'nin, hem İYİ Parti'nin hem de İmamoğlu'nu destekleyen Ahmet Davutoğlu'dan Abdullah Gül'e kadar olan kişilerin bu konuda açıklama yapması gerektiğini söyledi.