1 yıldır kayıp olan Ayşe’nin cesedi bulundu

Bir yıl önce kaybolan ve kendisinden haber alınamayan Ayşe Altuntaş’ın öldürüldüğü belirlendi. Altuntaş’ın cansız bedeni ormanlık alanda bulunurken Altuntaş’ı kıskançlık nedeniyle öldürdüğü belirtilen katil zanlısı yakalanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında Ayşe Altuntaş’ın kızı, bir gün önce evden ayrılan annesine ulaşamadıklarını söyleyerek polise ihbarda bulunmuştu. Bölgede yapılan arama çalışmaları sonuç vermeyince Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri konu ile alakalı çok yönlü teknik ve fiziki takip başlatmıştı. Yaklaşık bir yıl süren teknik ve fiziki takibin ardından Kayıp Şahıslar Büro Amirliğine bağlı ekipler olayla ilgili olarak Mehmet T. isimli şahsı önceki gün gözaltına aldı.

Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan Mehmet T., Ayşe Altuntaş ile sık sık ormanda görüştüklerini ve bu görüşmelerde etraftaki yabani hayvanlardan kendilerini korumak maksadıyla yanında silah bulundurduğunu söyledi. Olay günü de Ayşe Altuntaş ile kıskançlık yüzünden tartıştıkları ve tartışma sonucu Altuntaş’ı yanında taşıdığı silahla vurduğunu itiraf etti. Mehmet T.’nin daha sonra kadının cesedini Eyüpsultan Pirinççi köyü’nde ormanlık alana gömdüğü ortaya çıktı. Ekiplerin o noktada yaptıkları aramada Ayşe Altuntaş’ın cansız bedenine ulaşıldı. Mehmet T. ise emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.