1 yılda 141 kilodan 66 kiloya düştü

Amerika’da yaşayan ve obezite hastalığına yakalanan Ordulu Ayşe Keskin, azmi sayesinde bir yılda 75 kilo vererek 66 kiloya düştü. Bir yıl önce yürümekte zorluk çeken Ayşe Keskin, bu kez doktoruna teşekkür için tekrar Ordu’ya geldi.

Ameliyat olmadan önce çok zor günler yaşadığını ve ameliyatla adeta evrim geçirdiğini dile getiren Ayşe Keskin, “Sağlığına kavuşmuş bir insan olarak çok mutluyum. Öncelikle doktorum Erkan Aksoy’a ve Medical Park Ordu Hastanesi’ne teşekkür ediyorum. Çok yardımcı oldular. Hastane süreci çok kolaydı. Fakat hastaneye başvurmadan önceki süreç çok kötüydü. Yürüyemiyordum. Eşim ayakkabılarımı bağlayacak duruma gelmişti. Kalkamıyordum, eğilemiyordum. 141 kilo ile neyi ne kadar yapabilirsiniz ki? Doktorum Erkan Aksoy’un adını duydum ve ameliyat olmak istedim çünkü bu kilo ile yaşanacak gibi değildi” dedi.

1 yılda 75 kilo veren Ayşe Keskin duygularını şöyle devam etti: “Hastaneye başvurdum, 1 saatlik bir ameliyatın ardından 2 gün hastanede kaldım. 3. gün Ordu’daki evime gittim temizlik yaptım. 1 yıl içerisinde 66 kiloya ulaştım, sağlığıma kavuştum artık rahatlıkla sporumu yapabiliyorum. Bütün aktivitelerime ve günlük yaşantıma geri döndürdüm. Bugün eğer sağlıklıysam, koşup yürüyebiliyorsam, günde 30 bin adım atabiliyorsam, 4 saat spor salonlarında kardiyo yapabiliyorsam, bunu bu başarılı ameliyata borçluyum. Eşim Rahim Bey de bana yardım ederken 30 kilo verdi. O yüzden aile de bir kişinin ameliyat olması yeterli oluyor, herkesin morali yerine geliyor motivasyon oluyor”

“Ameliyat önemli ama hasta da istekli olmalı”

Gerçekleştirdiği ameliyatla ilgili bilgi veren Dr. Erkan Aksoy, ABD-Türkiye arasında başarılı bu süreci hastası ile birlikte yürüttüklerini söyledi. Dr. Aksoy, “Obezite cerrahisinin diyeti ve sporu denemiş ve bir türlü kilo verememiş insanlarda ne kadar faydalı olduğunun en tipik örneği Ayşe Hanımdır. Yaklaşık 13 ay önce gerçekleştirdik ameliyatını. Kendisi Amerika’da yaşadığı için telefondan bana ulaşmıştı ve ön görüşmeler yapmıştık kendisiyle. O günden bugüne kadar giden 75 kilo sayesinde hayata bağlandığını birçok şeyden kurtulduğunu kendisi zaten söylüyor. Obezite cerrahisinin başarısı tabi ki cerrahi tekniğe bağlı ama hastaya bağlı faktörleri de var. Ayşe Hanım bu süreci çok iyi yönetti. Yıl içinde sürekli haberleştik. Bize sürekli fotoğraf attı, spor salonuna gitti, çok iyi spor yaptı. Beslenme düzeninde bizimle iletişimi koparmadı. Süreci doğru yöneterek, doğru bir ameliyat olarak, bugün 13 ay sonra görüldüğü gibi çok iyi bir halde karşımıza çıktı. Bu yıl eminim tatilini çok daha güzel ve keyifli yaptı. Kardiyo yapmayı ve 30 bin adım atabilmeyi gerçekten zayıflamaya borçlu. Buradan çıkaracağımız sonuç, kişiler eğer bir türlü zayıflamayı başaramıyorlarsa, obezlerse, obezite cerrahisinin doğru bir tercih olduğunu bilemeliler. Obezite cerrahisi ile kişiler, eğer doğru yerde ameliyat oluyorlarsa, hayata Ayşe Hanım gibi bağlanıyorlar” diye konuştu.