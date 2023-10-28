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Gündem 1 yıl geçerli olacak! Yunanistan'dan flaş Türkiye kararı
Gündem

1 yıl geçerli olacak! Yunanistan'dan flaş Türkiye kararı

Yeniakit Publisher
2023-10-28 11:25:00 -
1 yıl geçerli olacak! Yunanistan'dan flaş Türkiye kararı

Atina yönetiminin, Türk vatandaşlarına Ege adalarında 1 yıl süreli “kapıda vize” uygulaması hazırlığında olduğu öğrenildi.

Atina yönetiminin, Türk vatandaşlarına Ege adalarında 1 yıl süreli “kapıda vize” uygulaması hazırlığında olduğu öğrenildi.

Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Dimitirs Keridis’in, hafta başında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’yla Ankara’da yaptığı görüşmeden sonra, müzakereleri devam eden bir anlaşma taslağının ana hatları Yunan medyasına sızdı.

Yunan Kathimerini gazetesine göre “mutabakat muhtırası” başlıklı anlaşmanın taslağında, Türk vatandaşlarına adalar ziyareti kapsamında 1 yıl süreli “kapıda vize” uygulaması öngörülüyor.

15 GÜN İLE SINIRLIYDI

Kapıda vize uygulaması Rodos, Midilli, Sisam, Sakız, İstanköy, İleryoz ve Meis adalarında uygulanacak. COVID-19 salgını öncesinde adalardaki “kapıda vize” uygulaması yalnızca 15 gün ile sınırlıydı.
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