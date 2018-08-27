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1 yaşındaki Elif bebek uykusunda can verdi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde gece uykusunda kalbi duran 1 yaşındaki Elif Subaşı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 14:30
1 yaşındaki Elif bebek uykusunda can verdi

Bursa'da 1 yaşındaki Elif bebek uykusunda hayatını kaybetti. 

Akhisar Mahallesi'nde oturan Hamdiye ve Ramazan Subaşı çifti, bebekleri Elif'i gece uyuttuktan sonra, kendileri de uyudu. Yaklaşık 6 saat sonra kontrol için bebeğin yanına giden Subaşı çifti, kızlarının hareketsiz olduğunu görünce hemen kucaklayıp, otomobilleriyle hastaneye götürdü.

Hastanede görevli doktor ve sağlık çalışanları, kalbi duran bebeği hayata döndürmek için büyük çaba harcadı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen minik Elif, kurtarılamadı. Sabaşı çifti, acı haberle gözyaşına boğuldu.


Elif'in hastalığı bulunduğu ve kemik iliği nakli beklediği öğrenildi.

Haber Tarihi: 27 Ağustos 2018 Pazartesi 14:30
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