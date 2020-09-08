1 vali yardımcısı 5 kaymakam görevden uzaklaştırıldı
FETÖ’ye yönelik operasyon kapsamında Erzurum’da 3, erzincan’da 1 kaymakam, Tunceli’de ise 1 vali yardımcısı görevden uzaklaştırıldı.
Erzurum Valisi Okay Memiş, FETÖ’ye yönelik soruşturma kapsamında Narman, Uzundere ve Hınıs kaymakamlarının görevden uzaklaştırıldığını duyurdu. Tunceli Vali Yardımcısı Akın Zor ve Mazgirt Kaymakamı Menderes Topçuoğlu görevden alındı. Zor ve Topçuoğlu’nun yerine yeni görevlendirme yapıldığı öğrenildi. Erzincan’da da İçişleri Bakanlığının valiliğe gönderdiği yazı doğrultusunda Çayırlı Kaymakamı Ömer Büyükergene’nin görevden alındığı belirtildi. Büyükergene’nin yerine yeni görevlendirme yapılacağı kaydedildi