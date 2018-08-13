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1 ton ağırlığındaki dev boğa 'Gladyatör' satıldı!

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde kurulan hayvan pazarında 1 tonluk 'Gladyatör' adlı boğa, 15 bin liradan alıcı buldu.

13 Ağustos 2018 Pazartesi 10:13
1 ton ağırlığındaki dev boğa 'Gladyatör' satıldı!

Kurban Bayramı'a az bir zaman kala Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde hayvan pazarında kurbanlık satışları başladı. Sandıklı'da her hafta pazar günü açılan hayvan pazarı, bu hafta kurbanlık satışları için kuruldu. Çevre ilçe ve köylerden gelen alıcı ve satıcılar pazarda yoğunluk oluşturdu. Hayvan üreticileri satışlardaki durgunluktan şikayetçi oldu.

'MÜŞTERİ ALMAKTAN ZİYADE PİYASA ARAŞTIRIYOR'

Yıllardır hayvancılık yaptığını belirten Kamil Türkavcı (36), "Kurbanlık satışları başladı. Her bütçeye uygun hayvan var. Ancak pazar durgun. Müşteri almaktan ziyade piyasa araştırması yapıyor" dedi.

'1 TON AĞIRLIĞINDA'

Pazarın en büyük kurbanlığını satışa sunan Kamil Türkavcı ise "Erkek büyükbaş hayvanımızı 15 bin liradan satışı sunduk. Canlı 1 ton ağırlığında. 'Gladyatör' adını verdiğimiz pazarın en büyük hayvanı" diye konuştu.

'PARALARI DOLARA YATIRMAYIN'

Müşteri beklediklerini belirten diğer bir satıcı Ali Sarı da "Kurbanlıkları yayladan getirdik. Müşterilerimizi bekliyoruz. Buyursun gelsinler, kurbanlıklar hazır. Parayı dolara yatırmasınlar. Bu sene kurbanlıklar ucuz" dedi.

Küçükbaş hayvan satıcısı Gökhan Oğuz da "Kuyruklu kuzu 1000- 1300 TL, keçi 800- 1300 lira arasında satılıyor. Fiyatların çok uygun" dedi.

Haber Tarihi: 13 Ağustos 2018 Pazartesi 10:13
  1. Afyonkarahisar
  2. Sandıklı
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