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Yerel 1 ton 630 kilo kaçak tütün ele geçirildi
Yerel

1 ton 630 kilo kaçak tütün ele geçirildi

Ağrı'da bir evde 1 ton 630 kilo kıyılmış kaçak tütünün ele geçirildiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-10-12 13:46:00 -
1 ton 630 kilo kaçak tütün ele geçirildi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bir evde yapılan aramada, gümrük kaçağı 1 ton 630 kilogram kıyılmış tütün ile 1699 paket makaron (filitreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürüttükleri istihbarat çalışmaları sonucu Doğubayazıt ilçesindeki bir evde gümrük kaçağı ürünlerin bulunduğunu tespit etti.

Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında verilen arama kararıyla söz konusu adrese operasyon düzenledi.

Evde arama yapan ekipler, piyasa değeri 978 bin lira olduğu değerlendirilen gümrük kaçağı 1 ton 630 kilogram kıyılmış tütün ile 1699 paket makaron ele geçirdi.

Gözaltına alınan H.Ö, F.Ö. ile M.Ö, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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