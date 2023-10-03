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Yerel 1 TL için bıçaklandı!
Yerel

1 TL için bıçaklandı!

Yeniakit Publisher
2023-10-03 07:16:00 -
1 TL için bıçaklandı!

Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki cami tuvalet görevlisi Hakan G. (31), 1 TL ücretini vermeyen Ali B.'yi (25) göğsünde bıçaklayarak ağır yaraladı.

Olay, saat 16.00 sıralarında İstiklal Mahallesi'ndeki Sultan Alaaddin Camisi'nde meydana geldi. İddiaya göre; caminin tuvaletinde görevli Hakan G., 1 TL ücreti vermeyen Ali B. ile tartıştı.

Bu sırada Hakan G., Ali B.'yi göğsünden bıçaklayarak ağır yaraladı.

İhbarla olay yerine gelen ambulansla Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ali B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Gözaltına alınan Hakan G. ise sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

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