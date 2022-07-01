1 Temmuz resmen başlıyor! SGK doğrudan hastaya ödeyecek

YENİ AKİT ANKARA

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun 1 Temmuzdan itibaren hasta alt bezi kullanan hastalara aylık olarak belirli bir ücret vereceğini söyleyen Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Ecz. Nurten Saydan, “Hastalar, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun ödediği ücretle hasta alt bezlerini eczanelerimizden ücretli olarak alabilirler” dedi.

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Ecz. Nurten Saydan, konuyla ilgili şunları söyledi:

“1 Haziran 2022 tarihli ve 31853 Sayılı Resmi Gazete’de Sağlık Hizmetleri fiyatlandırma komisyon kararı ve Sağlık Uygulama Tebliğinde değişiklik yapılmasına dair tebliğ yayımlanarak; SGK hasta alt bezi kullananlar için bugünden (1 Temmuz) itibaren aylık ücret ödeyeceğini duyurdu. SGK mevcut uygulamada bezin bir tanesinin 1,88 TL sini karşılıyordu. Kurum tarafından karşılanan hasta bezi sayısı ise bir aylık 120 adet olarak belirlenmişti. SGK’nın eczanelerimize ödediği ücret KDV hariç 120 adet x 1,88 TL = 225,60 TL, KDV dahil 243,65 TL‘dir. SGK, bugünden itibaren bu ücreti hastanın maaşına yansıtacak. Zaten güncel bez fiyatlarına göre çok yetersiz olan bu ücretin arttırılması beklenirken fiyatta güncelleme yapılmadan, hayata geçecek yeni düzenleme ile bütün yük bez kullanan hastası olan vatandaşın sırtına binecektir. Uygulama öncesi dönemde eczanelere reçete ve raporları ile başvuran hastaların iki aylık hasta altı bezleri eczaneler tarafından temin edilerek, SGK’ya fatura edilmekte ve bedelleri eczanelere kurum tarafından ödenmekteydi. Uygulamayla birlikte vatandaşlarımız bugünden (1 Temmuz) itibaren SGK’nın ödediği bir aylık ödemeye istinaden hasta alt bezlerini yine eczanelerimizden, ama ücretli olarak temin edebileceklerdir. Senelerdir eczanelerimizden hasta yakınlarına bez alan vatandaşlarımıza bu durumun eczanelerimizden kaynaklanmadığını bugünden itibaren yeni uygulamanın başlayacağını bildirmek istiyoruz.”

SGK’nın 1 Haziran 2022 tarihli tebliğ değişikliği ve hasta alt bezi ödeme şartları aşağıdaki gibidir.

MADDE 6- Aynı Tebliğin 3.3 numaralı maddesine aşağıdaki alt madde eklenmiştir. “3.3.37-Ilasta Alt Bezi/Külotlu Hasta Alt Bezi (1) Hasta alt bezi/külotlu hasta alt bezi kullanması gerekli görülen hastalar için (çocuklar için en az 2 (iki) yaşını tamamlamış olmak kaydı ile) ikinci veya üçüncü basamak resmi sağlık kurumlarınca düzenlenecek (en fazla 2 yıl süreli) uzman hekim raporunda; a) Mesane veya rektum kontrolü olmadığının veya, b) Kolostomi/ileostomili hastalarda idrar inkontinansı olduğunun veya, c) Ürostomili hastalarda gaita inkontinansı olduğunun, ve idrar/gaita inkontinansına neden olan primer tanının belirtilmesi kaydı ile günde 4 (dört) adedi geçmemek üzere sağlık raporunda öngörülen günlük kullanım adeti doğrultusunda 18 yaş üstü hastalar için A10049 SUT kodlu “Hasta Alt Bezi/Külotlu Hasta Alt Bezi”, 3-18 yaş hastalar için A10118 SUT kodlu “Çocuk Hasta Alt Bezi/Çocuk Külotlu Hasta Alt Bezi” tıbbi malzeme fiyatı dikkate alınarak 1 (bir) aylık tutar ödenir. (2) 3-18 yaş hastaların boy, kilo ve/veya bel çevresi ölçülerinin çocuk hasta alt bezi/külotlu hasta alt bezine uyum sağlamadığının sağlık raporunda belirtilmesi kaydıyla 18 yaş üstü hastalar için ödenen tutar üzerinden ödeme yapılır."