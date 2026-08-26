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Eğitim
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ÖSYM sıcak gelişmeyi duyurdu: Sonuçlar yeniden hesaplanacak

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ÖSYM sıcak gelişmeyi duyurdu: Sonuçlar yeniden hesaplanacak

ÖSYM, hesaplamalarla ilgili yanlışlık iddiaları üzerine bir açıklama yaparak sonuçların tekrar açıklanacağını kamuoyu ile paylaştı.

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Foto - ÖSYM sıcak gelişmeyi duyurdu: Sonuçlar yeniden hesaplanacak

Öğretmen adayları için zorunlu hale getirilen Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) AGS sonuçları açıklandı. Ancak hesaplamalarla ilgili yanlışlık iddiaları üzerine açıklama yapan ÖSYM sonuçların güncellenerek tekrar açıklanacağı duyurdu.

#2
Foto - ÖSYM sıcak gelişmeyi duyurdu: Sonuçlar yeniden hesaplanacak

ÖSYM'den yapılan açıklamada, 6 alt testin soru ağırlıklarında 2025 yılına ait ağırlıkların dikkate alındığının tespit edildiği belirtilerek "Puan hesaplama işlemleri, 2026 yılına ait alt testlere göre soru ağırlıkları dikkate alınarak güncellenecek, sonuç açıklama belgeleri gün içerisinde erişimine açılacaktır." denildi .

#3
Foto - ÖSYM sıcak gelişmeyi duyurdu: Sonuçlar yeniden hesaplanacak

Puan hesaplama işlemleri, 2026 yılına ait alt testlere göre soru ağırlıkları dikkate alınarak güncellenecek. Sonuç açıklama belgeleri gün içerisinde Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden adayların erişimine açılacak.

#4
Foto - ÖSYM sıcak gelişmeyi duyurdu: Sonuçlar yeniden hesaplanacak

Açıklamada, adayların 80 soru üzerinden elde ettiği toplam doğru ve yanlış sayılarında herhangi bir hata bulunmadığı da belirtildi.

#5
Foto - ÖSYM sıcak gelişmeyi duyurdu: Sonuçlar yeniden hesaplanacak

Akademi Giriş Sınavı 26 Temmuz tarihinde düzenlenmişti. Öğretmen adayları, Akademi Giriş Sınavı ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi oturumlarına katılmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı, geçen yıl akademiye 10 bin öğretmen aday alımı yapmıştı. Bu yıl yapılacak alımın ayrıntıları henüz açıklanmadı.

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