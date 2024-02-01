1 Şubat 1791: Ahıskalı Osman Efendi'nin vefatı (Reîsûl Kurrâ)
Onlar; yaşadıkları döneme çalışmalarıyla, eserleriyle maddi manevi anlamda damga vurarak iz bırakıp gittiler. Bugün, Ahıskalı Osman Efendi'yi hayırla yâd ediyoruz.
Kaynaklarda reîsülkurrâ olarak zikredilen Osman Efendi’nin Salih Efendi’den sonra vefatına kadar üç ay kadar bu görevi üslendiği söylenebilir. Adı Osman olup Ahıskalıdır.
Kırâat ilmini Çelebi İmam ve Ahmed es-Sûfî’den tahsil etti. Şehzâde Camii imamı ve şeyhülkurrâ idi. Cemaziyelahir 1205’te (Şubat 1791) vefat etti.