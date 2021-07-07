2020-2021 eğitim öğretim yılı koronavirüs gölgesinde çoğu zaman uzaktan eğitimle tamamlandı. 2 Temmuz’da okulların tatil olmasıyla 5 Temmuz’da telafi eğitimi başladı. Arzu eden aileler çocuklarını telafi eğitimine eğitime kaydettirdi. 7 milyon 962 bin 450 öğrencinin katıldığı telafi eğitimi 31 Ağustos'ta sona erecek. Peki, okullar ne zaman açılacak?

1. sınıflar ne zaman okula başlayacak?

Milli Eğitim Bakanlığı 2021-2022 eğitim öğretim yılı takvimini açıkladı. Okullar 6 Eylül Pazartesi günü açılacak. Ancak uyum süreci sebebiyle 1.sınıflar için okullar 31 Ağustos Pazartesi günü açılacak.

2021-2022 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-3 Eylül 2021'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.

İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.

Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9. sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrencilere yönelik okul hakkında bilgilendirme, akademik ve mesleki gelişimlerini destekleme, yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlama amacıyla gerekli rehberlik çalışmaları yapılacak.

Kovid-19 kapsamında alınması gereken önlem ve tedbirler doğrultusunda öğrenci, öğretmen ve veliler bilgilendirilecek.