1 saatte 30 yumurtayla evinizi işgal ediyorlar! Tahtakurusuna dikkat!

Tahtakurusu, çok uzun süre beslenmeden yaşayabilen böcekler grubunda yer almaktadır. Aynı zamanda çok çabuk yumurta bırakan ve kısa sürede çabucak üreyebilen canlılardır. Bu nedenle evinizde tahtakurusu gördüğünüz an çok çabuk müdahale etmeniz gerekir. İnsan kanıyla beslenen, pis kokulu, yassı, 3 - 5 milimetre boyunda küçük bir böceklerdir.

Bu canlıları temizlemek, diğer böcekler gibi, zannedildiği kadar kolay bir iş değildir. Bir saatte 30 yumurtasını farklı alanlara bırakarak, eşyalarınızı ele geçirirler.

Isırmaları durumunda alerji, döküntü, kaşıntı ve kızarıklık gibi deri problemleri beraberinde gelir.

Tahtakurularının evden temizlenmesi için, ağlık bakanlığı onaylı veya profesyonel bir ekiple çalışmanız, kesin sonuçlar elde etmenizi sağlayacaktır. Tahtakuruları uzun süredir ev içerisinde ise, ilaçlamadan sonra, canlı olanlar ölecek fakat birçok yumurta canlı kalacaktır. Bu nedenle 10 gün boyunca evi boşaltmalı ve geldiğinizde tekrar ilaçlama yaptırmalısınız. Aksi takdirde ciddi sağlık sorunlarını beraberinde getirebillir.

İlaçlama ekibi gelene kadar sirkeli su ile mobilyaları silerek, küçük çaplı bir önlem alabilirsiniz.