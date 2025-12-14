  • İSTANBUL
Sağlık

1 Ocak'tan itibaren yabancılara da ücretli olacak

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
1 Ocak'tan itibaren yabancılara da ücretli olacak

Türkiye’de geçici koruma statüsünde bulunan yabancılarla ilgili sağlık hizmetlerinde önemli bir düzenleme yapıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren bu statüdeki yabancılar, sağlık hizmetlerinden yararlanırken Sosyal Güvenlik Kurumu’nun genel sağlık sigortalıları için belirlediği hasta katılım payını ödeyecek. Yeni uygulamayla birlikte sağlık harcamalarında eşitlik sağlanması ve sistem üzerindeki yükün dengelenmesi amaçlanıyor.

Önceki sistemde geçici koruma kapsamındaki yabancılar, temel ve acil sağlık hizmetleri ile bu kapsamda verilen ilaçlar için herhangi bir katılım payı ödemiyordu. Yeni uygulamayla birlikte tahsil edilecek katılım payları, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu'na (SYDTF) aktarılacak.

 

ÖDEME GÜCÜ OLMAYANLARA İSTİSNA

Düzenlemede dikkat çeken bir başka başlık ise ödeme gücü bulunmayanlar oldu. Buna göre, maddi durumu yetersiz olduğu tespit edilen geçici korunanların ödediği katılım payları, talep etmeleri halinde sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları tarafından geri ödenecek.

Sağlık hizmeti sunumuna ilişkin bedeller de yeniden düzenlendi. Sunulan hizmetlerin bedeli, SGK'nın genel sağlık sigortalıları için belirlediği Sağlık Uygulama Tebliği fiyatlarını aşmayacak. Bu ödemeler, üçer aylık dönemler halinde SYDTF'den Sağlık Bakanlığı'na aktarılacak. Daha önce bu ödemeler AFAD tarafından yapılıyordu.

 

ÖZEL HASTANELERE BAŞVURUDA KISITLAMA

Yeni yönetmelikle birlikte, ödeme gücü bulunmadığı tespit edilen geçici korunanların özel sağlık kuruluşlarına doğrudan başvurması yasaklandı. Önceki uygulamada ise tüm geçici korunanlar, acil ve zorunlu haller dışında özel hastanelere doğrudan gidemiyordu.

Aşılar hariç olmak üzere, ödeme gücü bulunmadığı belirlenen geçici korunanlara, SGK tarafından bedeli karşılanmayan sağlık hizmetleri sunulamayacak. Ayrıca sağlık hizmet sunucuları, SGK'nın belirlediği birim fiyatların üzerinde ya da daha düşük iskontolu bir fiyatlama yapamayacak.

