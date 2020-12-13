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Yaşam 1 Ocak sokağa çıkma yasağı var mı son durum
Yaşam

1 Ocak sokağa çıkma yasağı var mı son durum

4 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı? 1 Ocak resmi tatiller arasında yer aldığı için vatandaşlar dört günlük bir sokağa çıkma yasağının uygulanıp uygulanmayacağını araştırıyor. Peki, 1 Ocak’ta sokağa çıkma yasağı var mı? | Yılbaşı haftası sokağa çıkma yasağı var mı? | Yılbaşında sokağa çıkma yasağı olur mu? | Yeni yılda sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Yeniakit Publisher
2020-12-13 16:49:00 -
1 Ocak sokağa çıkma yasağı var mı son durum

1 Ocak sokağa çıkma yasağı var mı? | Koronavirüs salgını sebebiyle 81 ilde sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanıyor. Vatandaşlar 1 Ocak’ta sokağa çıkma yasağının olup olmayacağını araştırıyor. Salgının ilk döneminde 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs ve Ramazan bayramında sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanmıştı. Vatandaşlar benzer bir uygulamanın yılbaşı haftası için de geçerli olup olmadığını araştırıyor. Peki, 1 Ocak sokağa çıkma yasağı saatleri | 1 Ocak marketler bakkallar açık mı?

1 Ocak sokağa çıkma yasağı var mı son durum

Milyonlarca kişinin merak ettiği soruya Sağlık Bakanı Fahrettin Koca cevap verdi. Son yapılan Bilim Kurulu Toplantısı’nın ardından Koca, “Yılbaşı gecesi de kısıtlamaya tabi ama gün sayısının artıp artmama durumunu gelecek haftanın sonuçları ve salgının seyri belirleyecektir" ifadelerini kullandı.

Sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitecek?
Sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitecek?

Yaşam

Sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitecek?

 

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