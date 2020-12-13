1 Ocak sokağa çıkma yasağı var mı? | Koronavirüs salgını sebebiyle 81 ilde sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanıyor. Vatandaşlar 1 Ocak’ta sokağa çıkma yasağının olup olmayacağını araştırıyor. Salgının ilk döneminde 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs ve Ramazan bayramında sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanmıştı. Vatandaşlar benzer bir uygulamanın yılbaşı haftası için de geçerli olup olmadığını araştırıyor. Peki, 1 Ocak sokağa çıkma yasağı saatleri | 1 Ocak marketler bakkallar açık mı?

1 Ocak sokağa çıkma yasağı var mı son durum

Milyonlarca kişinin merak ettiği soruya Sağlık Bakanı Fahrettin Koca cevap verdi. Son yapılan Bilim Kurulu Toplantısı’nın ardından Koca, “Yılbaşı gecesi de kısıtlamaya tabi ama gün sayısının artıp artmama durumunu gelecek haftanın sonuçları ve salgının seyri belirleyecektir" ifadelerini kullandı.