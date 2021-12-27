2022 yılına sayılı günler kala pek çok kişi 31 Aralık ve 1 Ocak tarihlerinin resmi tatil olup olmadığını araştırıyor. Peki, 1 Ocak resmi tatil mi?

1 Ocak ne zaman? 1 Ocak'ta okullar tatil mi?

1 Ocak resmi tatiller arasında yer alıyor. 31 Aralık ise resmi tatil değildir. Bu sebeple 31 Aralık Cuma günü okullar tatil değil. Bu sene 1 Ocak ise cumartesi gününe denk geliyor.

2022 resmi tatilleri

1 Ocak Yılbaşı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

1 Mayıs Ramazan Bayramı Arifesi

2 Mayıs Ramazan Bayramı 1.gün

3 Mayıs Ramazan Bayramı 2.gün

4 Mayıs Ramazan Bayramı 3.gün

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

8 Temmuz Kurban Bayramı Arifesi

9 Temmuz Kurban Bayramı 1.gün

10 Temmuz Kurban Bayramı 2.gün

11 Temmuz Kurban Bayramı 3.gün

12 Temmuz Kurban Bayramı 4.gün

15 Temmuz Demokrasi Bayramı

30 Ağustos Zafer Bayramı

28 Ekim Cumhuriyet Bayramı Arifesi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı