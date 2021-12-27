1 Ocak ne zaman? 1 Ocak'ta okullar tatil mi?
1 Ocak okullar var mı? Yeni yıla kısa bir zaman kala pek çok kişi 31 Aralık’ta okulların tatil olup olmayacağını araştırmaya başladı. Peki, 1 Ocak okullar tatil mi? 31 Aralık resmi tatil mi?
2022 yılına sayılı günler kala pek çok kişi 31 Aralık ve 1 Ocak tarihlerinin resmi tatil olup olmadığını araştırıyor. Peki, 1 Ocak resmi tatil mi?
1 Ocak ne zaman? 1 Ocak'ta okullar tatil mi?
1 Ocak resmi tatiller arasında yer alıyor. 31 Aralık ise resmi tatil değildir. Bu sebeple 31 Aralık Cuma günü okullar tatil değil. Bu sene 1 Ocak ise cumartesi gününe denk geliyor.
2022 resmi tatilleri
1 Ocak Yılbaşı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
1 Mayıs Ramazan Bayramı Arifesi
2 Mayıs Ramazan Bayramı 1.gün
3 Mayıs Ramazan Bayramı 2.gün
4 Mayıs Ramazan Bayramı 3.gün
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
8 Temmuz Kurban Bayramı Arifesi
9 Temmuz Kurban Bayramı 1.gün
10 Temmuz Kurban Bayramı 2.gün
11 Temmuz Kurban Bayramı 3.gün
12 Temmuz Kurban Bayramı 4.gün
15 Temmuz Demokrasi Bayramı
30 Ağustos Zafer Bayramı
28 Ekim Cumhuriyet Bayramı Arifesi
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı