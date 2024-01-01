1 Ocak 2024: Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN







فَاسْتَقِمْ كَمَٓا اُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْاؕ اِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصٖيرٌ



Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla

Senin yanında hak yola dönenlerle birlikte, sana buyurulduğu gibi dosdoğru ol!



Siz de azıp sapmayın. Allah, yaptıklarınızı çok iyi görmektedir.



(Hûd Suresi, 112) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)



TEFSİRİ:

Âyet metninde geçen istikamet kavramı Kur’an’da “bütüncü, devamlı ve tutarlı dindarlık, dinî hayat” mânasını ifade etmektedir. Âyette İslâm’ın esasını teşkil eden iki ilke yer almaktadır: Emrolunduğu gibi dosdoğru yaşamak ve haddi aşmamak, yani Allah’ın belirlediği sınırların dışına çıkmamak.



Rivayete göre Resûlullah kendisine uygulanması bundan daha zor gelen bir âyet inmediğine işaret etmek üzere, “Hûd sûresi ve kardeşleri beni ihtiyarlattı” buyurmuştur. Sûrenin nesinin kendisini ihtiyarlattığı sorulduğunda, “Sana emredildiği gibi dosdoğru ol!” meâlindeki âyetin kendisini ihtiyarlattığını söylemiştir (Râzî, XVIII, 71; Hûd sûresinin kardeşleri hakkında bilgi için bk. bu sûrenin girişindeki “Fazileti” başlığı).



Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri









ALLAH RESULÜ'NDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem)



“Doğruluktan ayrılmayınız. Muhakkak ki doğruluk iyiliğe, iyilik de cennete götürür. Kişi devamlı doğru söyler ve doğru olanı ararsa Allah katında ‘sıddîk’ (özü sözü bir olan kişi) olarak yazılır.



Yalandan sakının! Çünkü yalan kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür. Kişi yalan söyleyip, yalanı araştıra araştıra Allah katında yalancı olarak yazılır.”



Kaynak: Müslim, Birr, 105



“İman ile küfür, doğruluk ile yalancılık, hıyanet ile emanet bir şahsın kalbinde birlikte bulunamaz.”



Kaynak: İbn Hanbel, II, 349





Ebû Amr(r.a.), yahut Ebû Amre Süfyân b. Abdillâh’tan (r.a.) rivayet edildiğine göre o, şöyle demiştir:

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“Ya Resûlallah, Müslümanlığa dair bana bir söz söyle ki, o konuda sizden başka hiç kimseye bir şey sorma ihtiyacı hissetmeyeyim” dedim.



Bunun üzerine Peygamber şöyle buyurdu: “Allah’a inandım de, sonra da dosdoğru ol.”



Kaynak: Müslim, İman, 6









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