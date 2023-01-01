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İSLAM 1 Ocak 2023: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

1 Ocak 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız günün âyet ve hadisi ile günün sözünü istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2023-01-01 08:02:00 -
1 Ocak 2023: Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN

اِنَّ الَّذٖينَ يُحِبُّونَ اَنْ تَشٖيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذٖينَ اٰمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ اَلٖيمٌۙ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِؕ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla 

"Müminler arasında ahlâksızlığın yaygınlaşmasını isteyenlere dünyada ve âhirette can yakıcı bir ceza vardır. Allah bilir, siz bilmezsiniz.” 

(Nûr Suresi, 19)                (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

TEFSİRİ: 

Âyette söz konusu edilen “ahlâksızlığın yaygınlaşması” ifadesi, hem fiilen ahlâka aykırı davranışları hem de bunların dedikodusunun, sohbetinin yapılmasını, tabii bir olaymış gibi kınamadan konuşulmasını kapsamaktadır. Topluluk içinde birçok kötülük, buna karşı zamanında ve yeterli tepki gösterilmemesi sebebiyle yayılmakta ve yerleşmektedir.

Erdemli bir toplulukta ancak erdeme uygun davranışlar açıkça ve takdir edilerek konuşulur, sohbet konusu olur; çirkin ve kötü olaylar ise yalnızca gerektiği kadar dile getirilir ve erdem ölçülerine göre değerlendirilir, mahkûm edilir, ıslah çareleri üzerinde durulur. Topluluk içinde erdemsizliğin yaygın hale gelmesi öncelikle yasaklar ve cezalarla değil, toplumun erdem ve erdemsizlik karşısında takındığı tavırla engellenebilir.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 4 Sayfa: 58-61

ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

 وعنجابِرٍ،رضياللَّهعنهقال: سَمِعتُرسولَاللَّهيقولُ: «إِذادخلالرَّجُلبيْتَهُ،فَذَكَرَاللَّهتعَالىعِنْددُخُولهِوعِنْدَطَعامِهِ،قالالشَّيْطانُلأَصحَابِهِ: لامبيتَلَكُمْولاعشَاءَ،وإذادخَل،فَلَميَذكُراللَّهتَعَالىعِنْددخُولِهِ،قالالشَّيْطَانُ: أَدْركتمُالمبيت،وإِذالَميَذْكُرِاللَّهتعَالىعِنْدطَعامِهِقال: أَدْركْتُمُالمبيتَوَالعَشاءَ » رواهمسلم

Câbir radıyallahu anh, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’i şöyle buyururken dinledim dedi:

“Kişi evine  girerken ve yemek yerken besmele çekerse, şeytan adamlarına, “Burada ne geceleyebilir ne de yemek yiyebilirsiniz” der.

Eğer o kimse eve girerken besmele çekmezse, şeytan adamlarına, “Geceyi geçirecek bir yer buldunuz” der.

O şahıs yemek yerken besmele çekmezse, şeytan kendi adamlarına, “Hem barınacak yer hem de yiyecek yemek buldunuz” der.”

Kaynak: Müslim, Eşribe 103. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Et`ime 15; İbni Mâce, Duâ 19
 

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