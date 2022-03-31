1 Nisan Cuma havan nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak İstanbul Ankara
1 Nisan Cuma günü havanın nasıl olacağı araştırılmaya başlandı. Peki, bu hafta sonu hava nasıl olacak? İl il hava durumu | İstanbul hafta sonu hava nasıl olacak?
Yeni günle birlikte havanın nasıl olacağı merak edilmeye başlandı. Peki, yarın hava nasıl olacak Ankara İstanbul?
1 Nisan Cuma havan nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak İstanbul Ankara
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin doğu ve kuzeybatı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güneyi, Ege'nin kuzeyi ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin kısa süreli yerel sağanak yağışlı geçeceği, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Marmara, Ege, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'de toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Çanakkale, Balıkesir, Bursa ve Sakarya çevrelerinin kısa süreli-yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE 14°C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde kısa süreli-yerel sağanak yağışlı
İSTANBUL 13°C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KIRKLARELİ 12°C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
SAKARYA 15°C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinde kısa süreli-yerel sağanak yağışlı
EGE
Parçalı, yer yer çok bulutlu, İzmir, Manisa ve Kütahya'nın kuzey çevreleri ile Edremit Körfezi çevrelerinin gece saatlerinde kısa süreli yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 7°C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
DENİZLİ 12°C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İZMİR 16°C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey çevrelerinin gece saatlerinde kısa süreli yerel sağanak yağışlı
MUĞLA 8°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 11°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 14°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 10°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA 6°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 9°C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ESKİŞEHİR 11°C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KAYSERİ 7°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 7°C, 24°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinde Düzce, Bolu ve Karabük çevrelerinin kısa süreli yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 9°C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinde kısa süreli yerel sağanak yağışlı
DÜZCE 14°C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinde kısa süreli yerel sağanak yağışlı
KASTAMONU 9°C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ZONGULDAK 16°C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerinde çığ riski bulunmaktadır.
RİZE 9°C, 22°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN 15°C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
TOKAT 9°C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
TRABZON 12°C, 20°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.
ERZURUM -3°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS -3°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 6°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 0°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneyinde toz taşınımı görülmesi bekleniyor.
DİYARBAKIR 6°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 8°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT 10°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA 11°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu