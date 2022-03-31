Yeni günle birlikte havanın nasıl olacağı merak edilmeye başlandı. Peki, yarın hava nasıl olacak Ankara İstanbul?

1 Nisan Cuma havan nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak İstanbul Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin doğu ve kuzeybatı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güneyi, Ege'nin kuzeyi ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin kısa süreli yerel sağanak yağışlı geçeceği, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Marmara, Ege, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'de toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Çanakkale, Balıkesir, Bursa ve Sakarya çevrelerinin kısa süreli-yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 14°C, 22°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde kısa süreli-yerel sağanak yağışlı

İSTANBUL 13°C, 21°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KIRKLARELİ 12°C, 23°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

SAKARYA 15°C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinde kısa süreli-yerel sağanak yağışlı

EGE

Parçalı, yer yer çok bulutlu, İzmir, Manisa ve Kütahya'nın kuzey çevreleri ile Edremit Körfezi çevrelerinin gece saatlerinde kısa süreli yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 7°C, 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

DENİZLİ 12°C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İZMİR 16°C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey çevrelerinin gece saatlerinde kısa süreli yerel sağanak yağışlı

MUĞLA 8°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 11°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 14°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 10°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 6°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 9°C, 23°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR 11°C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KAYSERİ 7°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 7°C, 24°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinde Düzce, Bolu ve Karabük çevrelerinin kısa süreli yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 9°C, 21°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinde kısa süreli yerel sağanak yağışlı

DÜZCE 14°C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinde kısa süreli yerel sağanak yağışlı

KASTAMONU 9°C, 21°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ZONGULDAK 16°C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerinde çığ riski bulunmaktadır.

RİZE 9°C, 22°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN 15°C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

TOKAT 9°C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

TRABZON 12°C, 20°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.

ERZURUM -3°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS -3°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 6°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 0°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneyinde toz taşınımı görülmesi bekleniyor.

DİYARBAKIR 6°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 8°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 10°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 11°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu