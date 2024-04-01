1 Nisan 2024: Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN







وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فٖيهَاۚ رَبَّـنَٓا اَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحاً غَيْرَ الَّذٖي كُنَّا نَعْمَلُؕ اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فٖيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَٓاءَكُمُ النَّذٖيرُؕ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمٖينَ مِنْ نَصٖيرٍࣖ



Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla



"Ve onlar orada, “Rabbimiz! Bizi çıkar da yapmış olduklarımızdan tamamen başka, iyi işler yapalım” diye feryat ederler.

Size düşünecek kimsenin düşünebileceği kadar bir ömür vermedik mi? Üstelik size uyarıcı da gelmişti. Şimdi tadın bakalım!

Zalimlerin hiçbir yardımcısı da yoktur!"

(Fâtır Suresi - 37) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri başkanlığı)



TEFSİRİ:



Âhiret sahnelerine yer veren bu ve benzeri âyetlerde, dünyada iken yapılan uyarıları hafife alan inkârcıların kötü âkıbetle karşılaştıklarında kendilerine yeni bir fırsat verilmesi için çırpınmaları tasvir edilir ve bu feryatların hiçbir yarar sağlamayacağı vurgulanır (ayrıca bk. Mü’minûn 23/107-108).

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Yolu Cilt: 4 Sayfa: 468



ALLAH RESULÜ'NDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem)



“Üç zümre vardır ki, Allah kıyamet günü onlarla konuşmaz, onlara bakmaz ve onları temize çıkarmaz. Ve onlara can yakıcı bir azap vardır:

ÖNE ÇIKAN VİDEO

- Elbiselerini sürüyerek (gösteriş ve riya ile) yürüyen,

- Yaptığı iyiliği başa kakan,

- Ve malına yalan yeminle revaç verip satmaya çalışan.”



Kaynak: Müslim, İman 171-174





GÜNÜN SÖZÜ:





