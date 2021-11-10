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Dünya 1 Nisan 2022 itibariyle sağlık çalışanlarına aşı zorunluluğu getiriliyor
Dünya

1 Nisan 2022 itibariyle sağlık çalışanlarına aşı zorunluluğu getiriliyor

İngiltere’deki hastanelerde ve özelde görev yapan pratisyen hekimler ile eczacıların 1 Nisan 2022’den itibaren koronavirüs aşı olma zorunluluğu getiriliyor. Koronavirüs aşısı olmayan sağlık çalışanlarının işten çıkarılacağı ve istihdam edilmeyeceği duyuruldu.

Yeniakit Publisher
2021-11-10 04:59:00 -
1 Nisan 2022 itibariyle sağlık çalışanlarına aşı zorunluluğu getiriliyor

Birleşik Krallık Sağlık Bakanı Sajid Javid, parlamentoda yaptığı açıklamada, Ulusal Sağlık Hizmetlerinde (NHS) görev yapan 1,2 milyon tam zamanlı personel için nisan ayından  itibaren Kovid-19 aşısının zorunlu olacağını bildirdi. Javid, “Yalnızca Kovid-19’a karşı tam aşılı olduklarını gösterebilenler istihdam edilebilir.” dedi.

80 bin ila 100 bin NHS çalışanının aşısı yok

Henüz aşısını yaptırmamış kişileri desteklemeye ve teşvik etmeye devam edeceklerinin altını çizen Javid, aşı olunmasını mümkün olduğunca kolay hâle getirmek için NHS’deki aşılanmamış personelle bire bir görüşmeler yapılacağını söyledi. Javid, “Önlenebilir zararlardan kaçınmalı ve NHS’deki hastaları, meslektaşlarımızı ve elbette NHS’nin kendisini korumalıyız.” ifadesini kullandı.

NHS personelinin yüzde 90’ının en az 2 doz Kovid-19 aşısı yaptırdığına işaret eden Javid, ancak bazı hastanelerde bu rakamın yüzde 80’e yakın olduğunu kaydetti. Hastalarla yüz yüze teması olmayanların ve tıbbi nedenlerle aşıdan muaf olanların ise istisnai durumda olacağını belirten Javid, bu kişiler için aşı zorunluluğu olmadığını dile getirdi. Javid, sağlık personeli için grip aşısının ise zorunlu hâle getirilmeyeceğini ifade etti.

Söz konusu zorunlu aşı kararının, parlamento onayının ardından yürürlüğe girmesi bekleniyor. Ülkede sağlık sektörü çalışanlarını temsil eden örgüt NHS Providers Baş Yöneticisi Chris Hopson, BBC’ye yaptığı açıklamada, Birleşik Krallık’ta 80 bin ila 100 bin NHS çalışanının aşısız olduğunu belirtti. Ayrıca Hopson, zorunlu aşılama nedeniyle çok sayıda personelin ayrılması durumunda bunun sağlık hizmeti için risk oluşturacağının altını çizdi.

 

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