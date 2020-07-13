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Ekonomi

1 milyon yazılımcı projesine gençlerden yoğun ilgi

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 1 milyon yazılımcı projesine gençlerin gösterdiği ilgiyi “muazzam” olarak nitelendirdi.

Yeniakit Publisher
2020-07-13 11:11:00 -
1 milyon yazılımcı projesine gençlerden yoğun ilgi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 1 milyon yazılımcı projesine gençlerin gösterdiği ilgiyi “muazzam” olarak nitelendirerek bunun için yapılan başvuru sayısının 630 bin 97’ye ulaştığını duyurdu. Twitter hesabından gençlerin projeye gösterdiği ilgiye dikkati çeken Bakan Albayrak, paylaşımında “17 Temmuz’daki sürprizlerimiz için takipte kalın” ifadesini kullandı.

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