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Gündem 1 milyon TL ödülle aranıyordu! Saniye Toprak öldürüldü
Gündem

1 milyon TL ödülle aranıyordu! Saniye Toprak öldürüldü

Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha vuruldu. Terörden arananlar listesinde turuncu kategoride yer alan Diljin Mariya Dersim kod adlı terörist 'Saniye Toprak' öldürüldü.

Yeniakit Publisher
2021-09-14 10:30:00 - 2021-09-14 10:56:01
1 milyon TL ödülle aranıyordu! Saniye Toprak öldürüldü

Terörden Arananlar Listesinde turuncu katagoride olan ve 1 milyon TL’ye kadar ödülle aranan Diljin Mariya Dersim kod adlı 'Saniye Toprak' öldürüldü.

İçişleri Bakanlığından yapılan son dakika açıklaması şöyle:

Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde Eren-13 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ufuk Bingöl Operasyonu kapsamında; Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca Gabar Dağı bölgesinde 24 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleşen operasyonda, 3 terörist etkisiz hale getirilmişti.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin sözde Botan Eyaleti, Gabar Bölgesinde sorumlu seviyede faaliyet yürüten ve Terörden Arananlar Listesinde 1 milyon TL'ye kadar ödülle Turuncu kategoride yer alan, Diljin Mariya Dersim kod adlı Saniye Toprak olduğu tespit edildi.

Teröristin katıldığı eylemler arasında;
- Şırnak Merkez Namazdağ Üs Bölgesinde 15.05.2017 tarihinde Kara Kuvvetleri Komutanlığı mensubu (3) Uzm.Çvş'un şehit olduğu silahlı saldırı olayının eylem talimatını verdiği,
- Siirt Eruh-Ormanardı Köyünde 30.03.2018 tarihinde 1 jandarma uzman çavuş ve 6 güvelik korucusunun şehit olduğu, 6 jandarma personeli ve 7 güvenlik korucusunun yaralandığı yol yapım çalışmasının emniyetini alan birliğe saldırı olayına katıldığı,
- Şırnak Görmeç Köyü kırsalında 11.11.2018 tarihinde 2 jandarma uzman çavuşun şehit olduğu, El Yapımı Patlayıcı ile saldırı olayının talimatını verdiği belirlendi.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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Yorumlar

Süleyman

Tam toprak olmuş kefere
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dürüst

Allah güç kuvvet versin, tüm güvenlik güçlerine şükran borçluyuz.
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