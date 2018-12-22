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1 milyon 185 bin kişinin yüzü güldü

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürü Cafer Uzunkaya,20 Aralık itibariyle 1 milyon 185 bin kişinin istihdamını gerçekleştirdiklerini belirtti.

22 Aralık 2018 Cumartesi 10:10
1 milyon 185 bin kişinin yüzü güldü

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, 2017 yılında 1 milyon 57 bin 149 kişinin istihdamını sağladıklarını belirterek, “2018 yılında da bu hedefin üstüne çıkmayı hedeflemiştik. 20 Aralık itibarıyla baktığımızda da 1 milyon 185 bin kişinin istihdamını gerçekleştirdik” dedi.

Uzunkaya, İŞKUR’un her yıl kendisine yeni ve gerçekçi hedefler belirleyen bir kurum olduğunu söyledi.

Geçen yıl istihdamda çok iyi bir rakama ulaştıkları için yeni bir hedef belirlemekte zorlandıklarını anlatan Uzunkaya, “2017 yılında 1 milyon 57 bin 149 kişinin istihdamını gerçekleştirdik. 2018 yılında da bu hedefin üstüne çıkmayı hedeflemiştik. 20 Aralık itibarıyla baktığımızda ise 1 milyon 185 bin kişinin istihdamını gerçekleştirdik” diye konuştu.

Uzunkaya, bu yıl istihdam edilenlerin 450 bininin kadın, 450 bininin de genç olduğunu, bunu da çok değerli bulduklarını aktardı.  

Engellilere ve üniversite mezunlarına yönelik istihdamda da önemli rakamlar elde ettiklerine dikkati çeken Uzunkaya, çalışmalarına iş gücü piyasasının beklentilerine uygun devam ettiklerini anlattı. 

Uzunkaya, Gaziantep’te de ocak ayından bugüne dek 30 bin kişiye istihdam sağlandığını, bunun da 2018 hedefine şimdiden varıldığı anlamına geldiğini vurgulayarak, “2002 yılında İŞKUR olarak istihdamımız 24 bin 482 idi. Şu anda bir ilimizin istihdamı bile bunun çok üzerinde gerçekleşiyor” ifadelerini kullandı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 10:10
  1. Gaziantep
  2. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürü Cafer Uzunkaya
  3. istihdam
  4. İŞKUR
  5. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)

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