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1 milyon 110 bin kişiye iş kapısı oldu

Katıldığı "Manisa 11. İstihdamda Buluşma Günleri"nde konuşan Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, 2018'de bir milyon 110 binden fazla kişiyi işe yerleştirdiklerini söyledi.

05 Aralık 2018 Çarşamba 10:18
1 milyon 110 bin kişiye iş kapısı oldu

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, 2018’in bitmesine 26 gün kalmasına rağmen geçen yılı geride bırakarak, bir milyon 110 binden fazla kişiyi işe yerleştirdiklerini söyledi. Uzunkaya, “Manisa 11. İstihdamda Buluşma Günleri” programının açılışında yaptığı konuşmada, 2000’li yılların başında “işlevini yerine getiremiyor, artık kapatalım” denilen İŞKUR’un 2002’den bu yana istihdamda adeta destan yazdığını belirtti.

İşbirliğiyle başardık

Uzunkaya, 2002’de sadece 24 bin 482 kişiyi işe yerleştiren İŞKUR’un “geçen yıl 1 milyon 57 bin kişiye iş bulduğu” bilgisini vererek “Üniversiteler, odalar, belediyeler ve diğer sivil toplum kuruluşları ile yaptığımız iş birliği ile bunu başardık. Yoksa tek bir kurumun bir milyon 57 bin kişilik istihdamı tek başına gerçekleştirmesi mümkün değildir” dedi.

Her geçen yıl başarılarına yenilerini eklediklerini aktaran Uzunkaya, “Yılın bitmesine sayılı günler kala 2018’de bir milyon 110 binden fazla kişiyi işe yerleştirdik. Ayrıca Manisa’nın da 2018’de bugün itibarıyla yaptığı işe yerleştirme sayısı ise 24 bin. Yani Manisa, İŞKUR’un 2002 yılında tüm Türkiye’de yaptığı istihdamı tek başına yapıyor. Bu geldiğimiz noktayı, aldığımız mesafeyi ortaya koymamız açısında önemli bir gösterge” diye konuştu.

Dünyadan daha iyi

Uzunkaya, Türkiye’nin işe yerleştirmede yüksek hacimli iş gücü piyasasına sahip ABD ve Avrupa ülkelerine göre daha iyi bir performans gösterdiğini, genç istihdamda pek çok dünya ülkesinin eksilerde performans sergilerken Türkiye’nin bu alanda başarılı bir performans gösterdiğini ifade etti.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 10:18
  1. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürü Cafer Uzunkaya
  2. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)
  3. Manisa 11. İstihdamda Buluşma Günleri
  4. İŞKUR
  5. ABD

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