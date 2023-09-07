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Ekonomi 1 milyar TL'lik proje sonlanıyor! Tamamlanmasına az kaldı
Ekonomi

1 milyar TL'lik proje sonlanıyor! Tamamlanmasına az kaldı

Yeniakit Publisher
2023-09-07 12:12:00 -
1 milyar TL'lik proje sonlanıyor! Tamamlanmasına az kaldı

Diyarbakır Çermik Kale Barajı’nda çalışmalar devam ediyor. Barajın tamamlanmasıyla 139 bin 420 dekar tarım arazisinin sulatılması hedefleniyor.

Diyarbakır Çermik Kale Barajı'nda çalışmaların devam ettiğini belirten Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, barajın tamamen bitirilip hayata geçirilmesi ile birlikte 139 bin 420 dekar tarım arazisi sulanacağını söyledi.

Projenin tamamının hayata geçirilmesiyle milli ekonomiye yılda 1.045 milyar Türk lirası katkı ve 18 bin 307 kişiye ek istihdam sağlanacağını ifade eden Balta, “Çermik Kale Barajı 76 metre yüksekliğinde olup 183,5 milyon metreküp su depolama hacmi bulunmaktadır. Ön yüzü beton kaplı kaya dolgu tipinde olan barajın tamamlanması ile Çermik Ovasının üst kotlarının sulanması hedeflenmektedir” dedi.

Çermik Kale Barajı’nın 1,06 milyon metreküp hacimli gövde dolgusunun tamamı ve su alma tüneli bittiğini ifade eden Balta, “2023 yılı içinde baraj gövdesi ön yüz betonu kaplama ve sol-sağ sahil kaplama imalatlarına başlanmış olup 2024 yılı sonunda imalatlar tamamlanmış olacaktır. Fiziki gerçekleşme oranı ise yüzde 74.28’dir” şeklinde konuştu.

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