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1 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağı var mı? | Sokağa çıkma yasağı ne zaman?

1 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağı var mı? Vatandaşlar “1 2 3 Mayıs sokağa çıkma yasağı var mı?” , “Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor?” , “Sokağa çıkma yasağı kaç gün olacak?” , “Sokağa çıkma yasağı var mı?” , ““1 Mayıs’ta marketler açık mı?” konularını araştırıyor. İşte, merak ettiğiniz “Sokağa çıkma yasağı ne zaman?” , sorusunun cevabı.

2020-04-27 18:52:00 -
1 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağı var mı? | Sokağa çıkma yasağı ne zaman?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Mayıs hakkında da değerlendirmelerde bulundu. İşte, detaylar.

1 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağı var mı? | Sokağa çıkma yasağı ne zaman?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram sonrasına kadar hafta sonları için sokağa çıkma yasağının uygulanacağını açıkladı. Bu hafta ise sokağa çıkma yasağının 1, 2 ve 3 Mayıs’ı kapsadığını belirtti. Erdoğan 1 Mayıs Cuma günü marketlerin 09.0-14.00 saatlerinde açık olacağını ifade etti.

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