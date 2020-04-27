1 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağı var mı? | Sokağa çıkma yasağı ne zaman?
1 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağı var mı? Vatandaşlar “1 2 3 Mayıs sokağa çıkma yasağı var mı?” , “Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor?” , “Sokağa çıkma yasağı kaç gün olacak?” , “Sokağa çıkma yasağı var mı?” , ““1 Mayıs’ta marketler açık mı?” konularını araştırıyor. İşte, merak ettiğiniz “Sokağa çıkma yasağı ne zaman?” , sorusunun cevabı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Mayıs hakkında da değerlendirmelerde bulundu. İşte, detaylar.
1 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağı var mı? | Sokağa çıkma yasağı ne zaman?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram sonrasına kadar hafta sonları için sokağa çıkma yasağının uygulanacağını açıkladı. Bu hafta ise sokağa çıkma yasağının 1, 2 ve 3 Mayıs’ı kapsadığını belirtti. Erdoğan 1 Mayıs Cuma günü marketlerin 09.0-14.00 saatlerinde açık olacağını ifade etti.