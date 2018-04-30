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1 Mayıs öncesi 'Türkiye Güven Huzur' uygulaması

İstanbul’un 39 ilçesinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi “Türkiye Güven Huzur” uygulaması gerçekleştirildi.

30 Nisan 2018 Pazartesi 16:35
1 Mayıs öncesi 'Türkiye Güven Huzur' uygulaması

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’ın talimatıyla 39 ilçede öğle saatlerinde 3. kez "Türkiye Güven Huzur Uygulaması" gerçekleştirildi.

BİN 800 POLİS KATILDI

 

360 noktadaki uygulamaya, Terörle Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele, Mali Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve Trafik ekiplerinin aralarında olduğu bin 800 polis katıldı.

17.00'YE KADAR SÜRECEK

Taksim Meydanı ve Atatürk Havalimanı’ndaki uygulamalarda, önceden belirlenen noktalarda vatandaşların üstleri aranarak, Genel Bilgi Tarama (GBT) sorguları yapıldı. Kontrollerde polis aranan şahıslar, silah ve bıçak taşıyan şüpheliler ile uyuşturucu satıcıları üzerinde duruyor. Polis helikopterinin de havadan destek verdiği uygulamanın saat 17.00’a kadar süreceği öğrenildi.

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 16:35
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