1 Mayıs Cuma okullar tatil mi?
1 Mayıs Cuma okullar tatil mi?

Aslı Bayram Yılmaz
1 Mayıs yaklaşırken öğrenciler, veliler ve çalışanlar gözünü resmi tatil takvimine çevirdi. Peki, 1 Mayıs Cuma günü okullar tatil mi, bankalar açık mı, kargolar çalışacak mı?

Emek ve Dayanışma Günü olarak kutlanan 1 Mayıs’ın bu yıl cuma gününe denk gelmesiyle birlikte, milyonlarca kişi aynı sorulara cevap aramaya başladı. Özellikle okulların tatil olup olmayacağı, bankaların hizmet verip vermeyeceği, kargo şirketlerinin çalışıp çalışmayacağı araştırılıyor. Peki, 1 Mayıs Cuma okullar tatil mi?

 

1 Mayıs resmi tatil mi?

1 Mayıs, Türkiye’de resmi tatil olarak kabul ediliyor. Emek ve Dayanışma Günü kapsamında kutlanan bu tarihte kamu kurumları ile birçok kuruluş hizmet vermiyor.

 

1 Mayıs Cuma okullar tatil mi?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü resmi tatil olduğu için cuma günü okullarda eğitim yapılmayacak. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileriyle birlikte üniversite öğrencileri de bu tarihte eğitim faaliyetlerine ara verecek.

 

1 Mayıs Cuma bankalar açık mı?

1 Mayıs Cuma günü tüm bankalar kapalı olacak. Bu nedenle şubelerden işlem yapmak isteyen vatandaşlar, bankacılık işlemlerini bir sonraki iş gününe bırakmak durumunda kalacak.

 

1 Mayıs’ta EFT ve havale yapılır mı?

1 Mayıs resmi tatil olduğu için EFT ve havale işlemleri, FAST sistemi dışındaki işlemlerde bir sonraki iş günü olan 4 Mayıs Pazartesi günü hesaplara geçecek.

 

1 Mayıs Cuma PTT açık mı?

Resmi tatil nedeniyle 1 Mayıs Cuma günü postaneler de kapalı olacak. PTT üzerinden işlem yapmak isteyenlerin bu durumu dikkate alması gerekecek.

 

1 Mayıs’ta kargolar çalışıyor mu?

PTT Kargo, Aras, Yurtiçi ve MNG gibi kargo firmaları resmi tatil nedeniyle dağıtım yapmayacak. Bu nedenle 1 Mayıs günü teslimat bekleyenlerin işlemleri bir sonraki iş gününe kalacak.

 

1 Mayıs Cuma hastaneler açık mı?

1 Mayıs resmi tatil kapsamında olduğu için hastanelerde poliklinik hizmeti verilmeyecek. Ancak acil servisler hizmet vermeye devam edecek.

 

