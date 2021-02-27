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Eğitim 1 Mart hangi illerde okullar açılacak?
Eğitim

1 Mart hangi illerde okullar açılacak?

1 Mart İstanbul’da yüz yüze eğitim başlıyor mu? 15 Şubat’ta köy okullarında, anaokullarında yüz yüze eğitim başladı. 1 Mart’ta ise belirlenen sınıflarda yüz yüze eğitim başlayacağı açıklandı. Aynı zamanda 1 Mart’ta normalleşme adımları atılması bekleniyor. Bu sebeple vatandaşlar okulların hangi şehirlerde yüz yüze eğitime başlayacağını merak ediyor. Konu hakkında İstanbul Valiliği’nden açıklama geldi. Peki, İstanbul’da okullar ne zaman açılacak?

Yeniakit Publisher
2021-02-27 09:56:00 - 2021-02-27 09:59:40
1 Mart hangi illerde okullar açılacak?

1 Mart’ta okulların açılacağı şehirler? Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde yüz yüze eğitime 20 Kasım’da ara verildi. 15 Şubat Pazartesi günü köy okullarında, anaokullarında yüz yüze eğitim başladı. Peki, 1 Mart’ta okullar açılacak mı?

1 Mart hangi illerde okullar açılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı’nda yapılan açıklamada 1 Mart’ta 1.,2.,3.,4., 8. ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitim başlayacak. Ayrıca 1 Mart 2021 tarihinden itibaren mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, güzel sanatlar liseleri ve spor liseleri derslerine ait uygulama kazanımlarının yüz yüze eğitimlerine tüm sınıf seviyelerinde başlanacak.

Tüm illerde yüz yüze eğitim belirlenen sınıflarda başlayacak. Ancak İstanbul Valiliği, 1 Mart Pazartesi günü daha önce okullarda, kurumlarda eğitimin yüz yüze devam etmesine karar verdi. Kabine toplantısında alınacak kararların ise 2 Mart itibariyle uygulanacağını belirtildi.

İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 1 Mart sonrasında yeni bir sürece girileceği ve bu süreçte salgının seyrinin il bazlı takibinin yapılarak uygulanacak tedbirlerin de buna göre belirleneceği kamuoyunun malumudur.

Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunca belirlenen kriterlere göre yapılan değerlendirme çerçevesinde 4 ayrı risk grubu (düşük, orta, yüksek, çok yüksek) tespit edilerek bu risk gruplarına göre uygulanacak tedbir seviyelerinin Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde kararlaştırılabileceği değerlendirilmektedir.

İçişleri Bakanlığımızın 26 Şubat tarihli Genelgesiyle 1 Mart günü Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlığında toplanacak Kabine’de yeni kararlar alınıncaya kadar mevcut tedbirlerin uygulanmaya devam edilmesi gerektiği bildirilmişti.

Kabine Toplantısında eğitim ve öğretime yönelik düzenlemeler de 4 ayrı risk seviyesine göre belirlenecek olup bu nedenle 1 Mart 2021 Pazartesi günü mevcut uygulamaya (15 Şubat’tan bu yana uygulanan; birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan tüm ilkokullarda, köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki resmi ve özel ilkokullar, ortaokullar ve imam hatip ortaokullarının bütün seviyelerinde ve tüm bağımsız resmi anaokulu ve özel eğitim anaokulları ile özel okul öncesi eğitim kurumlarında haftada 5 gün yüz yüze eğitim yapılması, 22 Ocak’tan beri uygulanan; 8. ve 12. sınıf öğrencileri ile mezunlar için isteğe bağlı açılan destekleme ve yetiştirme kurslarının yüz yüze sürdürülmesi) devam edilecek ve alınan kararlar çerçevesinde yeni uygulamaya 2 Mart 2021 Salı günü itibariyle başlanabilecektir.

1 Mart 2021 Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar çerçevesinde her ilimizde içerisinde bulunulduğu ilan edilen risk grubu seviyesine dair belirlenen kurallara göre Hıfzıssıhha Kurullarımızca gerekli adımlar atılacaktır.

 

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