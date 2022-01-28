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Gündem "1 maç top oynayıp 15 maç yatan kocan gibi..."
Gündem

"1 maç top oynayıp 15 maç yatan kocan gibi..."

Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci'nin eşi Gözde Kahveci, paylaşımına gelen "1 maç top oynayıp 15 maç yatan kocan gibi yorum yok yazsaydın sen de. Çok havalısınız ya. Some sonradan görme problems" yorumuna, "Öf baydınız artık ya! Hadi git ağlayarak günlüğüne yaz" cevabını verdi.

Yeniakit Publisher
2022-01-28 16:24:00 -
"1 maç top oynayıp 15 maç yatan kocan gibi..."

Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci'nin eşi Gözde Kahveci, paylaşımına gelen bir eleştiri yorumuna verdiği, "Öf baydınız artık ya! Hadi git ağlayarak günlüğüne yaz" cevabıyla kocasına yapılan eleştirilere isyan etti.

 

Son haftalarda performansıyla taraftarın tepkisini çeken İrfan Can Kahveci'ye eleştiriler gelmeye devam ediyor. Son olarak yıldız futbolcunun eşi Gözde Kahveci, paylaşımına gelen çarpıcı bir yoruma sessiz kalamadı.

"Baydınız artık"

Gözde Kahveci, paylaşıma gelen, "1 maç top oynayıp 15 maç yatan kocan gibi yorum yok yazsaydın sen de. Çok havalısınız ya. Some sonradan görme problems." yorumuna, "Öf baydınız artık ya! Hadi git ağlayarak günlüğüne yaz." cevabını verdi.

Fenerbahçe'nin transferinde Galatasaray'la karşı karşıya geldiği İrfan Can Kahveci, sarı-lacivertli forma altında çıktığı 30 maçta 2 gol ve 7 asist yaptı.

 

 

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