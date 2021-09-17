1 liralık kredi kartı davası yargıya taşındı! İşte Yargıtay'ın 'banka komisyonu' kararı

Banka, cep telefonu faturasını kredi kartı ile "tek çekim"de ödeyen vatandaştan, 1.05 lira "komisyon" ücreti kesti.

Yargıya taşıdı

Rakamın düşük olmasına karşın haksızlığa uğradığını düşünen kredi kartı kullanıcısı, olayı yargıya taşıdı. Ataşehir İlçe Tüketici Hakem Heyeti tarafı konuyu işledi ve tüketiciyi haklı görüldü. Mahkeme, Tüketici Hakem Heyeti'nin kararını destekledi. Banka avukatları tüketici lehine verilen kararı, Yargıtay'a taşıdı. İtirazı değerlendiren Yargıtay, kararı onadı.

Yargıtay meşgul edildi

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, davayı Hürriyet'e değerlendirdi. "1,05 liralık dava için Yargıtay meşgul edildi. Banka avukatları Dimyat'a pirince giderken de evdeki bulgurdan oldular." diyen Ağaoğlu, "Tüketiciden hesap açma ve kapama işlemleri ile hesap cüzdanı yazdırma işlemlerinden herhangi bir ücret alınamaz." ifadesini kullandı.

Aydın Ağaoğlu, şöyle devam etti:

"28 Mayıs 2004'te yürürlüğe giren yeni Tüketici Kanunu bankaların finansal tüketicilere yansıtabileceği ücret kalemlerinde BDDK'ın belirlediği ücretlerin alınabileceğine dair bir düzenleme yapıldı. Geçtiğimiz yıl bu düzenleme değişiklik yapılarak BDDK'ın yetkisi Merkez Bankası'na verildi. BDDK'ın görevli olduğu sürede belirlemediği veya Merkez Bankası'nın belirlemediği hiçbir ücret yansıtılamaz."