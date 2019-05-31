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1. Lig'i üçüncü bitiren yine gülemedi

- Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Hatayspor'u mağlup ederek Süper Lig'e yükselen Gazişehir Gaziantep, bunu başaran 63. takım oldu- Ligde play-off sisteminin yeniden uygulanmaya başlandığı 2005-2006'dan bu yana sadece bir kez normal sezonu üçüncü sırada tamamlayan ekip Süper Lig vizesi alabildi- Gelecek sezon ligde yer alacak 18 ekipten 14'ü daha önce Süper Lig'e yükselme başarısı gösterdi

31 Mayıs 2019 Cuma 11:01
1. Lig'i üçüncü bitiren yine gülemedi


İZMİR (AA) - ALİ KORKMAZ - Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Hatayspor'u penaltı atışları sonucunda 5-3 mağlup ederek Süper Lig'e yükselen Gazişehir Gaziantep, bunu başaran 63. ekip oldu.

Ligde normal sezonu 5. sırada tamamladıktan sonra play-off yarı finalinde penaltı atışları sonucunda Osmanlıspor'u saf dışı bırakan Gazişehir Gaziantep, finalde Hatayspor engelini de penaltıların ardından geçti.

Bu sonuçla ilk defa Süper Lig'e yükselen ve Gaziantepspor'dan sonra Gaziantep'i Süper Lig'de temsil etme hakkını elde eden Gazişehir Gaziantep, 1963-1964 sezonundan itibaren 2. Lig adıyla oynanan, daha sonra 1. Lig adını alan ligde Süper Lig vizesi alan 63. ekip oldu.

Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak da önemli bir başarıya imza attı.

Geçen sezon play-off finalinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un başında Gazişehir Gaziantep'i eleyen Mehmet Altıparmak, bu sezon da Gaziantep temsilcisini Süper Lig'e taşıdı.

Üst üste 2. kez çalıştırdığı takımı Süper Lig'e taşıyan Mehmet Altıparmak, bunu başaran 7. teknik adam oldu. Bu sezon Gençlerbirliği'nin başında Süper Lig'e yükselen İbrahim Üzülmez'in yanı sıra Kadri Aytaç, Ali Hoşfikirer, Erdem Tuğal, Yılmaz Vural ve Metin Diyadin art arda Süper Lig coşkusu yaşamıştı.


- Üçüncü yine çıkamadı


Ligde play-off sisteminin yeniden uygulanmaya başlandığı 2005-2006'dan bu yana normal sezonu 3. sırada bitiren takımlardan sadece 2015-2016'da Alanyaspor, play-off'ta Süper Lig'e yükseldi.

Bu sezon da Hatayspor, normal sezonu 3. sırada bitirmesine rağmen Gazişehir Gaziantep'e elenerek Süper Lig'e çıkamadı.

2005-2006'dan bu yana Boluspor 2 kez normal sezonu 3. sırada bitirmesine rağmen Süper Lig vizesi alamadı. Altay, Malatyaspor, Sakaryaspor, Adanaspor, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor (Gazişehir Gaziantep), Çaykur Rizespor, 1461 Trabzon (Trabzonspor'la olan ilişkileri yüzünden play-off oynamadı), Orduspor, Alanyaspor ve Eskişehirspor'un yanı sıra Hatayspor da birer kez ligi 3. sırada bitirmelerine rağmen adlarını Süper Lig'e yazdıramadı.


- 2019-2020 sezonunda mücadele edecek ekipler belli oldu


Spor Toto 1. Lig play-off finalinin ardından gelecek sezon mücadele edecek 18 ekip kesinleşti. TFF 2. Lig'den 1. Lig'e yükselen Fatih Karagümrük, Keçiörengücü ve Menemen Belediyespor, Süper Lig'e veda eden Akhisarspor, Bursaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un yanı sıra 2018-2019'da 1. Lig'de yer alan 12 ekip gelecek yıl ligde yer alacak.

Bu takımlardan sadece 4'ü daha önce Süper Lig'e yükselemedi. Ligin yeni ekipleri Keçiörengücü ve Menemen Belediyespor'un yanı sıra Hatayspor ve Ümraniyespor hiç Süper Lig'de bulunmadı.

Ligde gelecek sezon yer alacak ekiplerden Adanaspor5, Adana Demirsporile Eskişehirspor4, Altay ve Boluspor3, Balıkesirspor Baltok, Bursaspor,İstanbulsporile Osmanlıspor2, Akhisarspor, Altınordu,Büyükşehir Belediye Erzurumspor,Giresunspor ve Karagümrük ise birer kez Süper Lig'e yükselme başarısı gösterdi.

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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 11:01
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