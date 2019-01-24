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1. Lig'de perde açılıyor

Ligde 19. haftanın açılışında yarın tek maç oynanacak

24 Ocak 2019 Perşembe 10:01
1. Lig'de perde açılıyor

1. Lig'de 19. hafta, yarın yapılacak tek maçla başlayacak.

Ligde haftanın açılış maçında Gençlerbirliği, başkentte Altınordu'yu konuk edecek. Hafta, 28 Ocak Pazartesi günü yapılacak iki maçla sona erecek.

Ligde 19. haftanın müsabaka programı şöyle:

Yarın:

19.00 Gençlerbirliği-Altınordu (Osmanlı)

26 Ocak Cumartesi:

13.30 Denizlispor-Adana Demirspor (Denizli Atatürk)

13.30 Boluspor-Tetiş Yapı Elazığspor (Bolu Atatürk)

16.00 İstanbulspor-Gazişehir Gaziantep (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

27 Ocak Pazar:

16.00 Giresunspor-Osmanlıspor (Giresun Atatürk)

16.00 Altay-Afjet Afyonspor (İzmir Atatürk)

19.00 Balıkesirspor Baltok-Eskişehirspor (Balıkesir Atatürk)

28 Ocak Pazartesi:

19.00 Kardemir Karabükspor-Hatayspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

19.00 Adanaspor-Ümraniyespor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 10:01
  1. Karabük
  2. İzmir
  3. İstanbul
  4. Hatay
  5. Giresun
  6. Gaziantep
  7. Eskişehir
  8. Elazığ
  9. Denizli
  10. Bolu
  11. Balıkesir
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