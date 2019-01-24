1. Lig'de perde açılıyor Ligde 19. haftanın açılışında yarın tek maç oynanacak

1. Lig'de 19. hafta, yarın yapılacak tek maçla başlayacak. Ligde haftanın açılış maçında Gençlerbirliği, başkentte Altınordu'yu konuk edecek. Hafta, 28 Ocak Pazartesi günü yapılacak iki maçla sona erecek. Ligde 19. haftanın müsabaka programı şöyle: Yarın: 19.00 Gençlerbirliği-Altınordu (Osmanlı) 26 Ocak Cumartesi: 13.30 Denizlispor-Adana Demirspor (Denizli Atatürk) 13.30 Boluspor-Tetiş Yapı Elazığspor (Bolu Atatürk) 16.00 İstanbulspor-Gazişehir Gaziantep (Esenyurt Necmi Kadıoğlu) 27 Ocak Pazar: 16.00 Giresunspor-Osmanlıspor (Giresun Atatürk) 16.00 Altay-Afjet Afyonspor (İzmir Atatürk) 19.00 Balıkesirspor Baltok-Eskişehirspor (Balıkesir Atatürk) 28 Ocak Pazartesi: 19.00 Kardemir Karabükspor-Hatayspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu) 19.00 Adanaspor-Ümraniyespor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

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