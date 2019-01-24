1. Lig'de perde açılıyor
Ligde 19. haftanın açılışında yarın tek maç oynanacak24 Ocak 2019 Perşembe 10:01
1. Lig'de 19. hafta, yarın yapılacak tek maçla başlayacak.
Ligde haftanın açılış maçında Gençlerbirliği, başkentte Altınordu'yu konuk edecek. Hafta, 28 Ocak Pazartesi günü yapılacak iki maçla sona erecek.
Ligde 19. haftanın müsabaka programı şöyle:
Yarın:
19.00 Gençlerbirliği-Altınordu (Osmanlı)
26 Ocak Cumartesi:
13.30 Denizlispor-Adana Demirspor (Denizli Atatürk)
13.30 Boluspor-Tetiş Yapı Elazığspor (Bolu Atatürk)
16.00 İstanbulspor-Gazişehir Gaziantep (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
27 Ocak Pazar:
16.00 Giresunspor-Osmanlıspor (Giresun Atatürk)
16.00 Altay-Afjet Afyonspor (İzmir Atatürk)
19.00 Balıkesirspor Baltok-Eskişehirspor (Balıkesir Atatürk)
28 Ocak Pazartesi:
19.00 Kardemir Karabükspor-Hatayspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
19.00 Adanaspor-Ümraniyespor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
YORUM YAZ